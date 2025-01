Lula disse que já esperava pelo aumento da Selic - Reprodução / Canal Gov Br

Lula disse que já esperava pelo aumento da SelicReprodução / Canal Gov Br

Publicado 30/01/2025 12:10

Brasília - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, de críticas sobre o aumento da taxa básica de juros anunciado na quarta-feira, 29. Disse nesta quinta-feira, 30, que o presidente do Banco Central "não pode dar cavalo de pau em um mar revolto de uma hora para outra" e que "já estava praticamente demarcada a necessidade da subida de juros pelo outro presidente e Galípolo fez aquilo que entendeu que deveria fazer".

"Temos consciência de que é preciso ter paciência. Tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do BC e tenho certeza de que ele vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor, no tempo em que a política permitir que ele faça. Nós, como governo, temos de cumprir a nossa parte. A sociedade cumpre a parte dela. E o companheiro Galípolo cumpra a função que ele tem de coordenar a política monetária brasileira", declarou Lula.

Em entrevista coletiva a jornalistas nesta quinta-feira no Palácio do Planalto, Lula disse que já esperava pelo aumento da Selic, e destacou que o novo presidente do BC é "da maior competência do ponto de vista econômico".

"Quando o chamei para o Banco Central, disse: 'Galípolo, você é meu amigo, mas você vai ser presidente do Banco Central. No meu governo, presidente do BC vai ter autonomia de verdade, porque o (Henrique) Meirelles já teve por oito anos. Faça o que for necessário fazer. O que quero que você saiba é que o povo e o Brasil espera que a taxa de juros seja, dentro do possível, controlada, para que a gente possa ter investimento e mais desenvolvimento sustentável, gerar mais empregos e mais distribuição de riquezas no País. Não esperava milagres, mas que as coisas acontecessem da maneira que ele entendeu que deva acontecer", declarou o presidente da República.