Mercearias são uma boa opção de acordo com o SebraeTânia Rego/Agência Brasil

Publicado 31/01/2025 11:54

Embora muitos empreendedores optem por iniciar seus negócios em grandes centros urbanos, acreditando que as oportunidades estão concentradas nessas áreas, ainda existe um vasto e pouco explorado potencial em cidades menores. Ao escolher o segmento em que pretende atuar, o potencial empresário deve considerar a vocação econômica do próprio município.

"Para pequenos centros é importante analisar ideias que possam driblar a concorrência tradicional, como empresas familiares consolidadas há muitos anos, problemas de logística devido à falta de infraestrutura e menor escala de distribuição, como no caso de mercearias, salões de beleza, vestuários e bares", aconselha Charles de Souza e Silva, coordenador de Relacionamento do Sebrae Nacional.

O especialista recomenda que o primeiro passo é observar se a cidade, apesar de ser pequena, possui uma população flutuante, ou seja, inclui pessoas que transitam pelo local, mas cuja presença é temporária e não é contabilizada como parte fixa da população. "Esses casos não são raros porque muitos municípios pequenos, devido ao turismo, se tornam grandes centros sazonais", acrescenta Charles.

Se o pequeno município possui vocação turística, empreendimentos como restaurantes e pousadas, como também guia de passeios, podem oferecer diferenciais competitivos que permitam também se manterem no período sazonal de baixa visitação.

"Muitas pessoas procuram destinos turísticos para ter uma experiência de charme mesmo em cidades menores. Nesses casos, demandam um tipo de serviço específico em restaurantes, pousadas, passeios turísticos, utilizando a cultura local, tradições, sabores e belezas naturais como praias, cachoeiras, montanhas, florestas, entre outros atrativos", explica.

Para os municípios sem vocação turística, a população local deve ser o público-alvo com oferta de soluções que mantenham o diferencial entre as demais empresas tradicionais. "Lojas de conserto de celulares, materiais de construção, lava-rápido e pizzarias são exemplos de negócios que são fáceis de fornecer vantagens competitivas a partir de um serviço bem prestado, associado às necessidades do dia a dia", sugere.

Em ritmo de expansão

No litoral oeste do Ceará, o empreendedor Rogério Félix Dourado comanda a Cisso’s Acessórios. O pequeno negócio nasceu em Camocim, município de aproximadamente de 65 mil habitantes, há oito anos. Logo depois, ele abriu a segunda loja em Granja, município um pouco menor, localizado a 27 km.

O empreendimento se destaca na região com a venda de diversos produtos, entre eles, eletrônicos, acessórios para celular e garrafas térmicas personalizadas, sendo 85% comprados diretamente em São Paulo. Rogério conta que para empreender em cidades pequenas é preciso se preparar muito bem para atrair a clientela. "As pessoas preferem comprar na loja de amigos e conhecidos. Então, para ganhar a preferência é preciso chegar com muita força", ressalta.

Com faturamento positivo ano após ano, o empresário faz planos de abrir mais duas lojas em outros municípios próximos, sendo uma em Preá, próximo de Jericoacara, e Acaraú. "Preá, por exemplo, é um local que está crescendo muitos nos últimos anos por causa do turismo", disse.

De olho nas oportunidades

O especialista do Sebrae Nacional lembra que se tornar fornecedor de grandes empresas instaladas em municípios menores também é uma opção para fazer o negócio crescer nessas localidades. Segundo Charles, ser um fornecedor fidelizado permite adquirir muito conhecimento o que o coloca à frente dos demais concorrentes.

"Além disso, apaixone-se pelo problema, entendendo que a solução que sua empresa oferece deve estar no nível mais alto de atendimento de expectativas", complementa. Ele reforça que é importante inovar com soluções que misturem o modelo tradicional dos pequenos centros com modelos e conceitos de vanguarda. "Por exemplo: barbearias que oferecem mini serviços de spa, padarias com produtos para pessoas com restrições alimentares, food truck com molhos originais, entre outros", cita.

Confira abaixo ideias de negócios com potencial em municípios pequenos:

Para atender à população local

• Loja de conserto de eletrônicos que permite aos moradores demorar mais tempo antes de precisar fazer investimento em novos equipamentos;

• Mercearias com uma boa gestão de estoque e relacionamento próximo aos clientes que garantem fidelização;

• Mecânicos com atendimento especializado nos modelos mais comuns do município e oferta de soluções simplificadas como grande diferencial.

Para atender à população flutuante

• Restaurantes que propiciem experiências gastronômicas aproveitando a cultura e sabores locais;

• Pousadas de charme que facilitam o acesso de seus hóspedes a passeios com visitas às belezas naturais e históricas;

• Empresas de souvenir com produtos artesanais e locais que obedecem às legislações para transporte a outras localidades.