Publicado 02/02/2025 05:00

Com a chegada do verão, os brasileiros precisam se adaptar para enfrentar as altas temperaturas. Após 2024 ter registrado o ano mais quente da história, a expectativa para este ano é de novos recordes de calor até o fim da estação, no dia 20 de março. Para amenizar, o ar-condicionado se torna o principal aliado, na mesma medida em que é o maior vilão quando o assunto é a conta de luz. É possível economizar durante o verão?

Um instrumento eficaz de economizar nos gastos com ar-condicionado e outros eletrodomésticos é se atentando aos que contém o Selo Procel. Ele se trata de um certificado de eficiência energética que indica quais eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos consomem menos energia. Criado pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), do governo federal, ele ajuda o consumidor a fazer escolhas mais econômicas e sustentáveis na hora de comprar novos produtos.



Quando um aparelho possui o Selo Procel, é um indicativo de que passou por testes e foi classificado entre os mais eficientes da sua categoria. Um ar-condicionado com o selo, por exemplo, consumirá menos energia e, consequentemente, pesará menos na conta de luz do que um aparelho comum.

O DIA ouviu Ana Mascarenhas, superintendente de eficiência energética da Neoenergia, que trouxe algumas dicas sobre os cuidados que possibilitam diminuir o consumo de energia do ar-condicionado, sem deixar de utilizá-lo.

''Para economizar energia, não é preciso sofrer e desligar o ar-condicionado no calor. Deixar o aparelho em uma temperatura estável refresca e ajuda a reduzir o valor das contas. Uma dica é regular o termostato para uma temperatura confortável, entre 23 e 25 graus,'' diz.

Algumas outras recomendações:



- Escolher corretamente o equipamento para o tamanho do ambiente.



- Manter os filtros limpos.



- Regular adequadamente a temperatura. Quanto mais frio, mais consome energia.



- Ao ligar o aparelho, manter janelas e portas fechadas.



- Os aparelhos instalados na área externa devem ter proteção contra os raios solares, e é preciso cuidado para não bloquear a ventilação.



- Desligar o aparelho quando o ambiente estiver desocupado.



- Quando adquirir novos equipamentos, escolher os modelos com compressor inverter e Selo Procel, são mais econômicos.



Quais eletrodomésticos merecem atenção por parte do consumidor no gasto de energia?



Ana Mascarenhas listou dicas sobre alguns aparelhos que passam despercebidos, mas que com um uso eficiente também podem contribuir com uma redução na conta de luz ao final do mês.



Geladeira



- Evite utilizar a parte de trás da geladeira ou do freezer para secar panos e roupas. O ato de guardar alimentos ou líquidos quentes faz com que o equipamento precise utilizar mais energia para manter a temperatura.



- Verificar sempre o estado das borrachas de vedação da geladeira e evitar o desperdício de energia.



- Descongelar a geladeira e limpar com frequência.



- Regular o termostato adequadamente de acordo com a estação do ano.



- Colocar a geladeira em local ventilado, afastada da parede, dos raios solares, fogões e estufas.



- Ao comprar, escolher equipamentos com Selo Procel ou com classificação A do Inmetro.



- Cuidar bem da geladeira: não abrir a porta a todo o momento, não forrar as prateleiras e nem guardar alimentos quentes.



- Quando adquirir novos equipamentos, priorizar os refrigeradores inverter. Os classificados com A+++ pelo Inmetro são cerca de 30% mais eficientes que as da categoria A . A classificação por subclasse A+++, A++ e A+ foi introduzida no Brasil a partir de 2022 e sofrera nova classificação a partir de 2026 até 2030.





Máquina de Lavar Roupas



- Procurar lavar o máximo de roupas possível de uma só vez.



- Utilizar a dosagem de sabão adequada para cada quantidade de roupa.



- Manter o filtro da máquina sempre limpo, para que não seja necessário que repetir a operação “enxaguar".

- Sempre utilizar o ciclo mais adequado para as lavagens.



- Escolher máquinas com Selo Procel ou classificação A do Inmetro.



Chuveiro elétrico



- Evitar banhos demorados.



- Fechar a torneira enquanto se ensaboa.



- Sempre que possível, ajustar a temperatura para a posição “Verão”, pois na posição “Inverno” o consumo pode ser 30% maior.



- Não mudar a temperatura durante o banho, evitando assim risco de choque.



- Dar preferência aos sistemas solares para aquecimento de água, pois eles são mais econômicos e ainda ajudam a preservar o meio ambiente.



- Não reaproveitar resistências queimadas: isso provoca aumento do consumo e provoca riscos.



Evite usar a função stand-by dos aparelhos



Nunca deixe os aparelhos ligados na tomada em "stand-by", o famoso "modo espera" que permite ligar o equipamento diretamente. Não há necessidade de continuar consumindo energia se você não os está utilizando. Isso é válido tanto para eletrodomésticos como computadores.



Carregador de celular



Não deixe o carregador de celular na tomada ou depois que o aparelho estiver completamente carregado. Além de evitar acidentes domésticos, conectado consome energia elétrica.



Air Fryer



- Escolha as de menor potência, que variam de 800W a 2000 W.

- Use o menor tempo possível. Se for aquecer os alimentos, utilize o micro-ondas, pois gasta menos energia.



Lâmpada LED



Mesmo que as lâmpadas LED sejam mais caras, a economia de longo prazo compensa os custos iniciais. Além de durar mais, elas consomem até 80% menos que as lâmpadas convencionais.



TV



Evite dormir com televisores ligados, pois é um consumo de energia desnecessário. Se costuma pegar no sono assistindo à televisão, utilize a função “timer” ou “sleep”, presente na maioria dos modelos, e programe o aparelho para que desligue sozinho.

Jauster Lima, 43 anos, sanitarista, assessor parlamentar e morador da Taquara, contou um pouco ao O DIA sobre algumas estratégias que utiliza para evitar ultrapassar os limites do orçamento com a conta de luz no verão carioca.

Ele explica que, por morar com sua esposa e filha, opta por dormirem todos juntos no mesmo quarto para utilizar apenas um ar-condicionado ao longo da noite. Além disso, não se pode esquecer de desligar as luzes e ventiladores ao sair dos ambientes, evitando assim um consumo desnecessário.

Já no chuveiro, nada de banhos quentes no verão: a configuração se mantém sempre na função verão ou desligado.

Por fim, até mesmo a escolha das roupas também pode ser uma aliada na economia de energia. ''Usamos roupas leves e que não precisam ser passadas, para usar o ferro poucas vezes'', explica Jauster.

Marcela Marini, 40 anos, professora, personal trainer e moradora de Vila Isabel, também falou um pouco sobre as medidas que toma para economizar energia.

Ela diz que só liga o ar-condicionado na hora de dormir, para mantê-lo consumindo pelo menor tempo possível. ''Para não estourar o orçamento no final do mês, tenho tentando deixar a casa o mais ventilada possível. Só ligo o ar na hora de dormir e depois desligo, deixando o ventilador ligado para circular o ar fresco que fica no quarto'', conta.

Para ajudar a manter o corpo fresco ao longo do dia e diminuir a necessidade do ar-condicionado, Marcela diz que toma vários banhos gelados e mantém o menor número possível de luzes acesas, para não esquentar ainda mais o ambiente.



Temperaturas recorde e mudanças climáticas

O fenômeno das temperaturas recorde é consequência do superaquecimento da Terra, causado principalmente pela ação humana. O aquecimento global, intensificado pela emissão de gases de efeito estufa e pelo desmatamento, eleva as temperaturas médias do planeta.

Em 2024, o mundo registrou o verão mais quente da história. A temperatura média global superou em 0,69 °C a média de 1991-2020. Em 2025, a promessa é de um verão com novos recordes de calor. No dia 21 de janeiro, o Rio de Janeiro registrou uma temperatura de 38,7 °C, a maior do ano até o momento no Brasil.





*Matéria do estagiário Diego Cury, sob supervisão de Marlucio Luna