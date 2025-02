A garrafa térmica Switchback é um dos modelos da Stanley que apresentam problemas na tampa - Divulgação

Publicado 31/01/2025 18:08

A Stanley anunciou um recall de dois modelos de garrafas térmicas: a Switchback e a Trigger Action. Os produtos foram fabricados na China entre os anos de 2016 e 2022, e apresentaram problema na tampa. Os clientes de produtos desses modelos ganharão uma tampa de reposição.

"Na Stanley 1913, estamos comprometidos com a melhoria constante e focados na criação de produtos de qualidade que são feitos para a vida toda", informa comunicado emitido pela assessoria de imprensa no Brasil.

Segundo a nota, no caso das garrafas térmicas Switchback, o defeito foi encontrado na de 473 ml (16oz) com número de identificação 20-01436. No caso da Trigger Action, elas envolvem as de 354 ml (12oz) e de 250 ml (8.5oz).

Os números de identificação da garrafa de 354 ml são o 20-02825, 20-02033. Já no caso da Trigger Action de 250ml, é o lote 20-02824.

No comunicado emitido pela empresa nos Estados Unidos, é informado que há risco de queimadura se o uso for continuado.

"As roscas da tampa podem encolher quando expostas ao calor e ao torque, fazendo com que a tampa se solte durante o uso, representando um risco de queimadura", informa o texto.

Como realizar a troca?

Para realizar a troca, a Stanley orienta ao cliente entrar em contato pelo telefone 0800-7618630 (de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 18 horas, exceto feriados). Outra forma é encaminhar um mail para o sac@stanley1913.com