Argentinos lideram o ranking de turistas estrangeiros que visitam o Rio de Janeiro - Armando Paiva / Agência O Dia

Argentinos lideram o ranking de turistas estrangeiros que visitam o Rio de JaneiroArmando Paiva / Agência O Dia

Publicado 04/02/2025 15:55

O Rio de Janeiro fechou o ano de 2024 com 1.513.235 milhão de visitas de turistas internacionais, confirmando a projeção da Secretaria Estadual de Turismo de ultrapassar a marca de 1,5 milhão e chegar ao mesmo patamar de 2014. Com alta de 26,8% em comparação com 2023, o Estado cresceu mais que o dobro da média nacional (12,6%) e também acima do mercado internacional (11%), segundo dados da Organização Mundial do Turismo (OMT).



A Argentina continua sendo o país de onde partem o maior número de viajantes com destino ao Rio de Janeiro, com 455.299 turistas. Logo em seguida, estão Chile (278.902) e EUA (179.902). Juntos, os três países representam 60,4% do fluxo de visitantes estrangeiros no estado.



O mês de dezembro, início do verão e da alta temporada, registrou 161.223 visitantes estrangeiros e foi o terceiro melhor mês de 2024, atrás apenas de janeiro (163.598) e fevereiro (170.305). O crescimento em relação a dezembro de 2023 foi de 24%.



Para o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, o aumento do número de voos para com a retomada do protagonismo do aeroporto do Galeão e o trabalho de promoção internacional do turismo no Rio de Janeiro foram fundamentais para esse resultado.



"O Rio de Janeiro está lotado de turistas. Ninguém tem dúvidas disso. Estamos vivendo o melhor momento da última década, no mesmo patamar de 2014, quando recebemos a Copa do Mundo. Tem um detalhe que é muito significativo nesses números. Dos 10 maiores países emissores de turistas ao Rio, estivemos em 8 deles fazendo trabalho de promoção dos atrativos turísticos do estado. Juntos, esses países representam 81% do fluxo de turistas, o que mostra que estamos no caminho certo. A retomada do aeroporto internacional e o aumento da malha aérea também foram fundamentais neste processo", disse Tutuca.



Ranking dos 10 países que mais enviaram de turistas



1.⁠ ⁠Argentina - 455.299;

2.⁠ ⁠⁠Chile - 278.902;

3.⁠ ⁠EUA - 179.779;

4.⁠ ⁠⁠França - 71.067;

5.⁠ ⁠⁠Uruguai - 56.623;

6.⁠ ⁠⁠ Reino Unido - 44.431;

7.⁠ ⁠⁠Portugal - 39.336;

8.⁠ ⁠⁠Alemanha - 37.746;

9.⁠ ⁠⁠Colômbia - 36.689;

10.⁠ ⁠⁠Itália - 29.534.