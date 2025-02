Inscrições no programa de estágio do MetrôRio vão até segunda-feira - Divulgação/MetrôRio

Publicado 04/02/2025 13:44

O MetrôRio está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Estágio 2025, com oportunidades para estudantes a partir de 18 anos. No total, serão oferecidas 15 vagas, distribuídas em diversas áreas do Ensino Técnico e Superior. Os interessados podem se inscrever até segunda-feira, 10, pela internet.

As oportunidades para o ensino técnico são destinadas a alunos a partir do primeiro período dos cursos de Análise de Sistemas, Automação, Edificações, Eletrotécnica, Eletrônica, Eletromecânica, Estradas, Informática, Mecatrônica, Mecânica, Processamento de Dados e Segurança do Trabalho.



Já as vagas para o ensino superior são para estudantes do quarto período de Administração, Arquitetura, Direito, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação, Jornalismo, Marketing e Publicidade.



Para os candidatos do ensino técnico, é necessário estar cursando um curso técnico profissionalizante com previsão de formatura até 2026, ou ter horas de estágio a cumprir. Já as vagas para o ensino superior são para quem concluirá o curso até dezembro de 2027.



Os selecionados atuarão no Centro Administrativo e no Centro de Manutenção do MetrôRio. O estágio tem carga horária de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, e oferece benefícios como bolsa-auxílio, vale-transporte, estacionamento, vale-refeição, cesta de Natal, seguro de vida, sala de jogos, Gympass, entre outros.