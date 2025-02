Asserttem prevê aumento do número de trabalhadores com contratos temporários - Reprodução

Asserttem prevê aumento do número de trabalhadores com contratos temporáriosReprodução

Publicado 04/02/2025 18:02

Embora a economia brasileira apresente um cenário desafiador, a Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem) projeta um desempenho positivo para o mercado de Trabalho Temporário no primeiro trimestre de 2025. A previsão é de que sejam realizados cerca de 800 mil contratos temporários entre os meses de janeiro e março, o que representa um crescimento de 2% em comparação com o mesmo período de 2024.

Essa alta sinaliza um otimismo moderado e um panorama favorável para o trabalho temporário, em que as contratações deverão seguir praticamente a mesma distribuição setorial observada em 2024: indústria (40%), serviços (35%), comércio (20%) e outros (5%).

“O trabalho temporário atende a todos os setores da economia. Mas, a Asserttem vem sentindo uma tendência de crescimento nos setores ligados ao comércio eletrônico, tanto nas empresas de varejo e marketplaces quanto no setor de logística que está envolvido nesta cadeia de serviços”, sinaliza Alexandre Leite Lopes, presidente da entidade.

Áreas como a indústria Alimentícia, de Bem-Estar, a área de Educação, Turismo e Agronegócio também devem impulsionar as contratações temporárias no período.

“As datas sazonais, como a Páscoa, também favorecem a contratação de temporários. Prova disso é que as indústrias de chocolate e embalagens já iniciaram as contratações”, explica Lopes. “Isso reforça que, apesar das incertezas da economia, o Trabalho Temporário continua a ser uma solução estratégica de gestão das empresas para manterem suas demandas sazonais de mercado”, completa.