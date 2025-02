O golpe do falso pagamento é o mais comum nas compras digitais - Joédson Alves/Agência Brasil

Publicado 10/02/2025 17:37

Pesquisa realizada pela OLX, maior marketplace de classificados de produtos usados do País, para o Dia Mundial da Internet Segura, que é comemorado neste ano no dia 11 de fevereiro, aponta que os brasileiros tiveram prejuízo estimado de R$ 3,5 bilhões em golpes em compras on-line no ano passado. As principais fraudes foram: falso pagamento (46%), invasão de conta (28%), anúncio falso (15%) e coleta de dados (10%). Entre as categorias de produtos avaliadas, os celulares foram os principais alvos, representando 27% do total; seguidos por videogames (18%); carros, vans e utilitários (14%); computadores (8%); e motos (6%).

“O Dia Mundial da Internet Segura foi criado para conscientizar todos da importância de um ambiente digital seguro, e a informação é, sem dúvida, um passo fundamental para isso. Primeiro, é preciso ter clareza que, da mesma forma que tomamos cuidado na rua com nossos pertences, como a carteira e o celular, devemos estar atentos ao navegar nas plataformas digitais, especialmente com nossos dados pessoais e senhas. O usuário que entende isso, certamente vai se beneficiar de todas as facilidades que esse ambiente oferece com maior segurança”, explica Camila Braga, gerente sênior de Produtos da OLX.

O estudo analisou dados do mercado digital brasileiro incluindo sites, apps e contas digitais de janeiro a dezembro de 2024, em uma base de cerca de 20 milhões de contas abertas em plataformas on-line.

Conheça os principais golpes e como se proteger

- Falso Pagamento: Também conhecido como golpe da Compra Aprovada, ele acontece quando o fraudador se passa pelo comprador e faz um falso comprovante de depósito, levando a vítima a acreditar que o valor referente à compra foi pago e, portanto, fazer a entrega do item. O comprovante falso é enviado por e-mail ou aplicativo de mensagens e, quando a vítima percebe o golpe, o fraudador já está com o produto em mãos, deixando de responder as mensagens.

Como se prevenir: Para evitar que isso aconteça, é importante que o vendedor só entregue o produto após a confirmação do depósito em sua conta bancária ou carteira digital. Manter a conversa pela ferramenta de chat disponível na própria plataforma de compra e venda, evitando negociar por aplicativos de mensagens também é um cuidado importante.

- Invasão de Conta: Esse golpe consiste no uso de logins e senhas de outras pessoas, obtidos a partir de vazamento de dados na internet para a criação de anúncios falsos. Neste caso, o fraudador usa essas informações para se passar por pessoas idôneas e obter pagamentos antecipados por produtos que não existem ou até testar cartões da vítima para aplicar golpes em diferentes plataformas.

Como se prevenir: Para evitar o uso indevido dos dados, é fundamental não repetir senhas em diferentes sites e usar combinações fortes, com muitos caracteres, misturando letras, números e caracteres especiais (exclamação, arroba, traço, entre outros). Também é importante mudar as senhas de tempos em tempos e ficar atento aos alertas enviados pelas plataformas sobre tentativa de login na sua conta.

- Anúncio Falso: Em geral, esse golpe acontece quando o fraudador cria um falso anúncio, recebe pela venda, mas não entrega o produto ao comprador, porque ele não existe. Depois que a vítima faz o pagamento, é possível que o vendedor deixe de responder as mensagens ou até apague seus dados.

De modo geral, os falsos anúncios costumam ser muito atrativos, a fim de chamar a atenção de mais pessoas. Preços muito baixos e entregas facilitadas podem ser indícios desse golpe. É comum o fraudador levar a vítima para fora das plataformas para fazer a negociação.

Como prevenir: Para se proteger de situações como essa, o primeiro passo é desconfiar de ofertas muito diferentes das praticadas. Por esse motivo, é muito importante pesquisar preços, condições de pagamento e entrega antes de iniciar as negociações. O usuário também deve evitar levar as conversas para fora da plataforma, sem compartilhar telefone e e-mail.

Ainda é importante ficar atento aos comunicados que recebe em nome da plataforma de negociação. É comum os fraudadores criarem cópias das comunicações oficiais. Por isso, verifique o domínio do e-mail (xx@nomedaempresa) e confira sempre o status da negociação no site ou aplicativo da própria empresa.

- Roubo de Dados: Nesta modalidade, o objetivo do fraudador é coletar dados sensíveis dos usuários. Para isso, ele costuma criar anúncios falsos e solicitar o preenchimento de formulários a fim de obter informações pessoais, como CPF, conta bancária, entre outros, a fim de aplicar golpes futuros.

Como se prevenir: A melhor forma de evitar cair nesse tipo de golpe é não compartilhar dados como número de celular, endereço de e-mail, CPF e dados bancários com terceiros, da mesma forma que não se faz isso no mundo físico. Ou seja, ao receber links para preencher com dados pessoais, em especial de vagas de emprego, vale a pena se certificar que é de uma página oficial da empresa ou recrutadora. Manter as conversas pelos chats das plataformas, que possuem ferramentas para promover a privacidade dos dados, é outro cuidado que faz toda a diferença.