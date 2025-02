Para 2026, a projeção continua sendo de alta de 3,2% - Agência Brasil

Para 2026, a projeção continua sendo de alta de 3,2%Agência Brasil

Publicado 12/02/2025 11:05

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve a previsão para o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2025, em 3,1%, conforme relatório mensal divulgado nesta quarta-feira, 12. Para 2026, a projeção continua sendo de alta de 3,2%.

A Opep manteve a projeção do PIB do Brasil em 2025, a 2,3%, e em 2026, a 2,5%. Políticas monetárias e fiscais mais rígidas devem restringir o crescimento do país neste ano e a melhora no próximo ano deve ser impulsionada pela flexibilização monetária projetada pela instituição.



A organização também reiterou estimativas para o avanço do PIB dos EUA neste ano, em 2,4%, e em 2026, em 2,3%.



No caso da China, as projeções continuam sendo de crescimento de 4,7% em 2025 e de 4,6% no próximo ano.



Para a zona do euro, o cartel reduziu previsão para o avanço do PIB em 2025, de 1% para 0,9%, mas segue esperando alta de 1,1% no ano que vem.