Múcio participou de cerimônia no Palácio do Planalto - Arquivo / Valter Campanato / Agência Brasil

Publicado 12/02/2025 13:10 | Atualizado 12/02/2025 13:12

O ministro da Defesa, José Múcio, nesta quarta-feira, 12, que as metas da Nova Indústria Brasil (NIB) para a indústria da defesa são ousadas, mas realistas e "plenamente atingíveis". As metas da Missão 6, definidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), são alcançar 55% de domínio das tecnologias críticas para a defesa até 2026, e 75% até 2033.

Atualmente, o Brasil domina 42,7% das tecnologias críticas, definidas a partir de lista de 39 projetos estratégicos de PD&I de tecnologias críticas estabelecidos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) os ministérios da Defesa e da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Finep e a Agência Espacial Brasileira.

"O governo federal, sob a segura orientação do senhor presidente, segue avançando no desenvolvimento do Brasil e nós, da defesa, temos contribuído significativamente nessa trajetória de sucesso", disse Múcio em cerimônia no Palácio do Planalto.

Segundo ele, a Defesa segue contribuindo com diversos projetos de ciência, tecnologia e inovação, cujo aporte total será de R$ 65,9 bilhões, "com o compromisso de que os resultados desses projetos alcancem avançados níveis de maturidade tecnológica". Ainda de acordo com Múcio, o fomento sobre a forma de subvenção econômica para o setor privado, no montante de R$ 1,3 bilhão, atende a 31 novos projetos.