O cartão de crédito continua sendo a modalidade de pagamento mais utilizadaReprodução/Agência Brasil

Publicado 12/02/2025 12:36

Compras realizadas com cartões de crédito, débito e pré-pagos cresceram 10,9% em 2024, somando R$ 4,1 trilhões, de acordo com dados da Abecs, associação que representa a indústria de meios eletrônicos de pagamento. Na comparação entre as modalidades, o cartão de crédito foi o meio de pagamento com o maior valor transacionado no ano, registrando R$ 2,8 trilhões (+14,6%). O segundo maior volume foi o do cartão de débito, que movimentou R$ 1 trilhão (-0,1%). Já o cartão pré-pago somou R$ 379,4 bilhões (+18,1%).

O último trimestre de 2024 registrou R$ 1,1 trilhão (+11,2%) em valor transacionado, o que reforça a posição dos cartões como o principal meio de pagamento para compras e consumo entre os brasileiros.

Para 2025, estima-se um crescimento do valor movimentado pelo uso dos cartões no intervalo entre 9% e 11%, superando a marca de R$ 4,5 trilhões.

Em média, 125 milhões de pagamentos por dia

Em 2024, o uso dos cartões ultrapassou o patamar de 45 bilhões, resultando em 45,7 bilhões de transações e um crescimento de 8,2%. Desse total, o cartão de crédito responde por 19,8 bilhões (+11,2%) de transações, seguido pelo cartão de débito com 16,7 bilhões (+1,9%) e, em seguida, pelo cartão pré-pago com 9,2 bilhões (+14,5%).

Os dados da Abecs mostram que a modalidade de parcelamento sem juros (PSJ) representa 41% do valor transacionado no cartão de crédito. Os consumidores preferem parcelar suas compras em lojas físicas, uma vez que a modalidade é responsável por 49,5% do valor transacionado em compras presenciais. Dentro do universo de compras não presenciais, o PSJ responde por 47,6%, e do volume registrado em pagamentos por aproximação, 26,6%.

A maior parte (65%) do volume de compras parceladas se concentra em até 6 vezes sem juros. Se considerada a quantidade de até 12 parcelas, o valor movimentado em 2024 representa 98,6% do volume total parcelado no cartão de crédito.

Pagamento por aproximação já representa quase 70% do total

Em 2024, o brasileiro ampliou o uso do pagamento por aproximação com cartões, que chegou, em dezembro, a 67,2% do total de pagamentos presenciais com cartões. No mesmo período, a modalidade registrou R$ 1,5 trilhão. O volume movimentado pelas compras por aproximação cresceu 48,3% em 2024, comparação ao ano de 2023.

A quantidade de compras por aproximação atingiu 23,6 bilhões, um crescimento de 34,9% em relação ao ano anterior. A cada hora, brasileiros realizam, em média, cerca de 2,6 milhões de pagamentos por aproximação.

Em pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, 65% dos consumidores brasileiros afirmaram que costumam realizar pagamento por aproximação. Dentre eles, 89% consideram comodidade e rapidez como principais benefícios.

Outro destaque foi o crescimento do uso dos cartões na internet, em aplicativos e outros tipos de compras não presenciais, que manteve o ritmo de crescimento em 2024. Esse tipo de transação movimentou o valor de R$ 979,4 bilhões no ano, alta de 17,9%.

O cartão de débito continua ganhado cada vez mais espaço nas transações on-line, tendo apresentado crescimento de 10,5% em 2024 em comparação com o mesmo o ano anterior. Se avaliado o crescimento em relação ao período antes da pandemia, o uso do débito em compras não presenciais subiu 397%, enquanto o do cartão de crédito cresceu 191,9%.