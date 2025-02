Os estados do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso apresentaram baixa nos níveis de desemprego - Rovena Rosa/Agência Brasil

Os estados do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso apresentaram baixa nos níveis de desemprego Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 14/02/2025 10:28 | Atualizado 14/02/2025 10:29

Para 14 estados, o ano de 2024 terminou com o menor nível de desemprego já registrado pela série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, que começou em 2012. O dado foi divulgado nesta sexta-feira (14) pelo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O comportamento desses estados se assemelha ao do Brasil como um todo, que registrou a taxa média de 6,6% de desemprego, em 2024, conforme já havia sido divulgado pelo IBGE.



O recorde de baixa no nível de ocupação foi atingido nas seguintes localidades:



Rio Grande do Norte (8,5%); Amazonas (8,4%); Amapá (8,3%); Alagoas (7,6%); Maranhão (7,1%); Ceará (7%); Acre (6,4%); São Paulo (6,2%); Tocantins (5,5%); Minas Gerais (5%); Espírito Santo (3,9%); Mato Grosso do Sul (3,9%); Santa Catarina (2,9%); Mato Grosso (2,6%).



A pesquisa do IBGE apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos ou mais e leva em conta todas as formas de ocupação, seja emprego com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo. São visitados 211 mil domicílios em todos os estados e no Distrito Federal.



As maiores taxas médias de 2024 foram apontadas na Bahia (10,8%), Pernambuco (10,8%) e Distrito Federal (9,6%).



Regiões



Por regiões, o Norte (7%), Sudeste (6,4%), Sul (4,2%) e Centro-Oeste (5,4%) alcançaram os menores níveis de desocupação desde o início da série histórica.



Já no Nordeste, a taxa ficou em 9%, a menor desde 2015, porém acima do recorde mínimo de 8,6%, atingido em 2014.



Informalidade



O IBGE revelou que ao longo do ano passado, a taxa de informalidade no país foi de 39% da população ocupada, sendo as maiores médias no Pará (58,1%), Piauí, (56,6%) e Maranhão (55,3%). As menores ficaram localizadas em Santa Catarina (26,4%), Distrito Federal (29,6%) e São Paulo (31,1%).