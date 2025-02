Presidente em entrevista à Rádio Clube do Pará - Reprodução/redes sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o governo deve entregar 2,5 milhões de casas do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) até o fim do ano que vem. O presidente concedeu entrevista à Rádio Clube do Pará na manhã desta sexta-feira, 14.



"Meta era fazer 2 milhões (de casas do Minha Casa, Minha Vida), mas o Jader já me avisou que vamos atingir 2,5 milhões de casas até 31 de dezembro de 2026. Já tínhamos feito quase 7 milhões de casas entre Lula e Dilma e agora vamos fazer mais 2,5 milhões", disse o presidente.

Economia

O presidente também disse que a economia brasileira vai "surpreender" os analistas do mercado financeiro em 2025, assim como aconteceu em 2023 e em 2024. Lula reclamou das projeções que apontavam um crescimento mais baixo nos anos anteriores - e que não se concretizaram.



Lula afirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) de 2024 deve crescer 3,7%. Reclamou que "o pessoal do Copom e empresários usam muito a chamada macroeconomia, mas eu trabalho muito a microeconomia" e disse que o que vale para ele é a quantidade de dinheiro circulando. Segundo ele, "não tem milagre na economia, tem que fazer o óbvio".



Lula repetiu que os trabalhadores que ganham R$ 500 não compram dólar ou investem em título do Tesouro, mas compram alimentos e itens básicos para o dia a dia.



"Esse dinheiro volta imediatamente para o mercado. O mercado tem que contratar mais um emprego. A fábrica tem que contratar mais. É isso que está fazendo a economia brasileira surpreender os chamados especialistas, os analistas na televisão, que nunca dão uma notícia boa. Nunca acreditam em nada. É sempre desgraça. Como sou um cara que veio de baixo, trabalhei muito tempo e acredito nessa circulação de recursos, vou dizer o seguinte: nós surpreendemos em 2023 e 2024, vamos surpreender em 2025 e vamos continuar crescendo", afirmou o presidente.