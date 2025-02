Em janeiro, foram identificadas 157,4 mil tentativas de fraude em compras on-line - Reprodução

Publicado 17/02/2025 16:30

Segundo a ClearSale, companhia de inteligência de dados e soluções antifraude, as compras virtuais no mês de janeiro registraram 157,4 mil tentativas de fraude. Em valores, o prejuízo poderia ter sido de R$ 211,6 milhões, redução de 14% em comparação com o mesmo período em 2024. Já o valor do ticket médio dos pedidos foi de R$ 1.300, aumento de 29,21% na comparação com o ano passado. O estudo, que analisou pelo menos 14,5 milhões de compras, no intervalo entre 1° e 31 de janeiro, indica que o percentual de fraude foi de 1,35% — valor próximo ao registrado em 2024, que foi de 1,54%.

No ranking das categorias com mais tentativas de fraude no mês, games aparecem em primeiro lugar (5,4%), seguidos por celulares (5,3%), informática (3,7%), acessórios eletrônicos (3,5%) e eletrodomésticos (3,0%). Vale ressaltar que, pelo segundo ano consecutivo, games lideram como a classe mais visada por fraudadores no início do ano.



“Observamos que janeiro costuma ser um mês menos expressivo para o varejo, já que vem após as festas de fim de ano e é um período em que muitos consumidores estão focados no pagamento de contas como IPVA e IPTU, por exemplo. No entanto, apesar da queda no valor das tentativas de fraude, golpistas seguem à espreita e tendem a intensificar os golpes especialmente com a aproximação de datas comemorativas importantes para o mercado, como o Carnaval, quando as vendas aumentam, mas os golpes também”, alerta Matheus Manssur, superintendente comercial da ClearSale.



Para o levantamento, a companhia considerou apenas pagamentos via cartão de crédito no setor de e-commerce. São consideradas tentativas de fraude todas as transações que foram classificadas como suspeitas ou confirmadas.