Enel vai contratar cerca de 2 mil novos funcionários - Divulgação

Enel vai contratar cerca de 2 mil novos funcionáriosDivulgação

Publicado 17/02/2025 17:29

Em reunião nesta segunda-feira, 17, com o governador Claudio Castro, o CEO da Enel Brasil, Antonio Scala, e o presidente da Enel Rio, Francesco Moliterni, detalharam os investimentos previstos para a área de concessão, que abrange 66 municípios. De acordo com o Plano Estratégico do Grupo, a companhia vai investir R$ 6,1 bilhões de 2025 a 2027, um aumento de 74% em relação ao plano anterior, que totalizava R$ 3,5 bilhões para o período de 2024 a 2026. O montante total de recursos representa mais do que o dobro do realizado entre 2021 e 2023. O novo plano prevê investimentos em toda a área de concessão para uma melhoria contínua do fornecimento de energia no Estado.

Para reforçar o atendimento em campo, de 2024 a 2026, a companhia está contratando cerca de 2 mil novos colaboradores, além da incorporação de um total de 680 veículos. Apenas no ano passado, foram contratados 350 novos colaboradores e outros 500 serão efetivados ainda este ano.

Além do aumento significativo das equipes de profissionais próprios que atuam em campo, a companhia vai intensificar as manutenções preventivas, aumentar o número de podas preventivas e modernizar a rede elétrica. Por ano, a Enel Rio vai realizar, em média, 540 mil podas, 45 mil pontos de manutenção e inspeções em mais de 22 mil km da rede elétrica de média e alta tensão em todo o estado.

No período de 2025 a 2027, a companhia vai inaugurar uma nova subestação, em São Gonçalo, e modernizar ou ampliar mais de 90 unidades, beneficiando cerca de 1,4 milhão de clientes. A distribuidora também vai construir 300 km de rede de média e alta tensão para apoiar os novos pontos de suprimentos e reforçar outros 1,5 mil km de rede de média tensão. A nova subestação vai contribuir para a aumentar a confiabilidade do fornecimento de energia em São Gonçalo e região.

De equipamentos e materiais, mais de 900 transformadores e 45 mil postes serão inseridos na infraestrutura atual.



“Estamos investindo cada vez mais em toda a área de concessão. O novo plano prevê um volume ainda maior de recursos, que serão destinados a uma série de medidas para agilizar o restabelecimento da energia e nos aproximar cada vez mais dos nossos clientes”, ressalta o presidente da companhia no Rio de Janeiro, Francesco Moliterni.

A companhia vai avançar na digitalização da rede de distribuição, com a instalação de equipamentos controlados à distância para gestão remota da rede. O telecontrole permite reduzir a quantidade de clientes afetados por um desligamento e agilizar o tempo de restabelecimento. Neste período, serão instalados mais de 2.800 equipamentos.

E para aprimorar o atendimento aos clientes, serão inauguradas quatro novas lojas de atendimento, mais modernas, digitais e confortáveis nas cidades de Niterói, São Gonçalo, Petrópolis. Essas entregas dão continuidade ao trabalho de modernização das lojas que começou em 2023 e impacta mais de 60% das cidades da área de concessão.