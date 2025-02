Empresas aéreas ampliarão número de assentos para voos domésticos e internacionais - Estadão Conteúdo

Publicado 18/02/2025 18:06 | Atualizado 18/02/2025 18:07

São Paulo - As companhias aéreas brasileiras vão ofertar dois milhões de assentos para voos domésticos e internacionais durante o Carnaval de 2025. O número é 6% maior do que o registrado no ano passado, com 115 mil assentos adicionais, segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear).

O crescimento é puxado pelo Rio de Janeiro, destino tradicional no Carnaval. Serão 21 mil assentos domésticos adicionais entre sexta-feira, 28, e a Quarta-Feira de Cinzas, 5 de março, com destaque para voos ligando o Estado com São Paulo, Espírito Santo e Pernambuco.

No segmento internacional, o Rio terá um incremento de 3 mil assentos em voos para Argentina, Chile e Uruguai.

Já em São Paulo, a oferta doméstica registrou acréscimo de 42 mil assentos para o feriado prolongado.

Para destinos internacionais, serão sete mil novos assentos em voos para os Estados Unidos, Porto e Lisboa (Portugal), Buenos Aires (Argentina), Montevidéu (Uruguai) e Santiago (Chile) operados nos aeroportos de Guarulhos e Campinas.

A Abear destaca também o crescimento da oferta doméstica em Brasília, com 9 mil assentos, Santa Catarina (8 mil), Mato Grosso (4 mil), Pernambuco ( 4 mil), Mato Grosso do Sul e Paraná ( 2 mil cada).