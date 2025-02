Mercado de veículos novos está aquecido - Freepik

Publicado 20/02/2025 16:54

Os veículos 0KM registraram em janeiro sua maior valorização mensal dos últimos dois anos. A informação é parte do Índice Webmotors, que calcula todos os meses as variações percentuais dos valores dos carros anunciados na plataforma. Segundo o levantamento, a variação no valor médio do carro novo foi de 0,213 ponto percentual com relação a dezembro de 2024, quando o índice registrou valorização de 0,086%.

“Temos observado um crescimento nas buscas por 0KM em nossa plataforma e essa maior procura reflete na valorização dos veículos dessa categoria. Esse comportamento logo no primeiro mês do ano indica que parte dos brasileiros está começando a tirar do papel o desejo do carro novo e aponta um 2025 positivo em demanda para a indústria automotiva", observa Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors.

Entre os estados brasileiros, Santa Catarina foi o que registrou a maior valorização do 0KM para o mês, com alta de 1,523% e variação de 2,101 ponto percentual em relação a dezembro de 2024. Em contrapartida, o Distrito Federal apresentou a menor valorização, com 0,227% e variação de 0,139 ponto percentual com relação ao mês anterior.

Os modelos elétricos 0KM observaram variação de -0,41 ponto percentual em seu preço médio na comparação com dezembro de 2024, quando o índice registrou valorização de 0,226%. Já na comparação com o mesmo mês do ano anterior, quando o índice observou desvalorização de –0,990%, houve crescimento no preço médio de 0,806 ponto percentual.

Os híbridos observaram estabilidade, com variação mínima em janeiro de -0,183 ponto percentual com relação a dezembro e -0,028 contra janeiro de 2024.

Desvalorização do usado diminui em janeiro

O ano começou aquecido também para o mercado de usados e seminovos. Ainda de acordo com os dados do Índice Webmotors, embora o preço médio da categoria tenha apresentado desvalorização de -0,218% em janeiro de 2025, esse número foi 54,8% inferior na comparação com o mês anterior, quando o índice apontou queda de -0,483%. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, a variação foi de 0,249 ponto percentual.

Entre os estados brasileiros, Rondônia foi o que registrou a maior valorização de usados em janeiro, com 1,026%, enquanto o Rio Grande do Norte observou a maior desvalorização para a categoria, com -0,884%.