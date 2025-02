Cerca de 69% dos brasileiros vão passar o Carnaval em casa e apenas 7% vão para os bloquinhos, aponta pesquisa - Pixabay

Cerca de 69% dos brasileiros vão passar o Carnaval em casa e apenas 7% vão para os bloquinhos, aponta pesquisa Pixabay

Publicado 24/02/2025 18:48 | Atualizado 24/02/2025 18:49

O Carnaval de 2025 será menos agitado para a maioria dos brasileiros. De acordo com uma pesquisa inédita da Hibou, instituto especializado em monitoramento e insights de consumo, com mais de 1600 pessoas, entre os dias 14 e 17 de fevereiro, 69% dos entrevistados afirmam que vão passar o feriado em casa, enquanto apenas 7% pretendem curtir os bloquinhos de rua. Apesar do alto número de brasileiros que optam por não sair, 30% ainda pretendem participar do Carnaval de alguma forma fora de casa, seja viajando ou indo a festas e desfiles. Entre os que vão para as ruas, as dificuldades são previsíveis: 79% reclamam da falta de banheiros públicos, 51% da superlotação e 50% da insegurança.



Carnaval no sofá



Se os bloquinhos perdem espaço, o entretenimento dentro de casa ganha força. Dos 69% que pretendem curtir em casa, 51% afirmam que vão maratonar filmes e séries no streaming, enquanto 33% dizem que querem apenas relaxar sem compromisso e 28% pretendem aproveitar para colocar a casa em ordem.



As plataformas de streaming serão as grandes companhias da folia caseira: 69% dos entrevistados que vão ficar em casa, citaram a Netflix como a principal escolha para o feriado, seguida pelo YouTube (26%) e Amazon Prime Video (24%).



Filmes e séries e o delivery de comida também acompanham o clima de descanso. 23% dos entrevistados afirmam que não vão mudar sua rotina alimentar, enquanto os outros 77% apostam em opções mais práticas e indulgentes. Os lanches aparecem como a escolha de 7,5%, seguidos de churrasco (7,2%) e doces e guloseimas (6,9%).



No quesito bebidas no sofá, 64% afirmam que a água será a principal escolha, mas o Carnaval ainda pede algo a mais para alguns brasileiros: 27% vão consumir bebidas fermentadas, como cerveja e vinho, e 16% vão optar por destilados, como vodca e uísque.



Viagens: mais descanso, menos festa



Entre os 12% dos brasileiros que pretendem viajar no feriado, 77% estão em busca de descanso, enquanto apenas 23% querem um destino carnavalesco.



O carro próprio será o meio de transporte mais utilizado, escolhido por 72% dos viajantes, seguido pelo avião (15%) e pelo ônibus (9%). Já no quesito hospedagem, 26% dos entrevistados vão ficar na casa de parentes, enquanto 14% optaram por hoteis e 26% escolheram o Airbnb ou casas de temporada.



Pets são prioridade para a maioria dos viajantes: metade das pessoas com pet que vai viajar no carnaval levará seu pet consigo.



Bolso sem folia



O orçamento também influencia os planos neste carnaval: 44% dos brasileiros afirmam que não vão gastar nada além do habitual, enquanto 30% pretendem desembolsar até R$250 a mais e 13% estimam gastos entre R$250 e R$500.



“Esse ano vemos um aumento de pessoas que pretendem gastar acima de R$250 reais, indo de 14% em 2023 para 27,5% em 2025” explica Lígia.



Carnaval e redes sociais: Instagram o folião queridinho



Seja para mostrar a fantasia, compartilhar momentos ou acompanhar as festas, as redes sociais são presença garantida no Carnaval. O Instagram será a plataforma mais usada por 45% dos entrevistados, seguido pelo Facebook (19%) e pelo YouTube (18%).



O TikTok, apesar de seu crescimento, ainda aparece atrás das demais redes, sendo a escolha de 8% dos brasileiros.



Quando o assunto é representatividade, 29% dos brasileiros dizem que não conseguem identificar uma celebridade que seja "a cara do Carnaval". Entre os nomes mais citados, Ivete Sangalo lidera com 15,4%, seguida por Paolla Oliveira (9,9%) e Viviane Araújo (8,8%).



"O Carnaval sempre foi impulsionado por grandes personalidades e observamos que quase metade das citações se concentram em 9 nomes, as demais estão pulverizadas muito em função das redes sociais que permitem que cada um construa sua própria experiência da festa", explica Lígia Mello.



“O que não muda é o protagonismo dessa data na cultura brasileira. Seja no sofá ou na rua, com glitter ou pijama, com cerveja ou com água, o Carnaval segue como um dos momentos mais aguardados do ano.” conclui Lígia.

Bloquinhos: o que não pode faltar na mochila dos foliões?



Para quem vai encarar a folia nas ruas, alguns itens são indispensáveis. 73% dos entrevistados dizem que não podem sair sem os amigos, 67% destacam a importância da hidratação, 65% não abrem mão de um sapato confortável, já 53% afirmaram que precisa de música boa e animada.



Protetor solar é essencial para 56% dos foliões, enquanto 44% afirmam que uma cerveja gelada não pode faltar na festa.



"O Carnaval de rua exige preparo. As pessoas querem conforto, segurança e estrutura para curtir sem preocupações. Esse tipo de informação é essencial para marcas e organizadores, pois mostra que ainda há muitos desafios a serem resolvidos para melhorar a experiência dos foliões", destaca Lígia Mello, CSO da Hibou.