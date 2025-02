Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloizio Mercadante - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 25/02/2025 14:51

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse nesta terça-feira, 25, que o banco planeja chegar ao fim de 2026 com um aprovação de crédito em patamar de 2% do PIB e desembolsos na faixa de 1,5% do PIB.

Hoje, informou o diretor de Planejamento e Relações Institucionais do banco, Nelson Barbosa, as aprovações estão em 1,8% do PIB e o desembolso em 1,1% do PIB.

"Essa é a meta, mas os desembolsos são mais lentos, porque estamos crescendo muito em (crédito de) longo prazo, em infraestrutura, como por exemplo projetos de energia, rodovias, além de construção naval", disse Mercadante.

Barbosa voltou a dizer que a atuação do BNDES não tem forte impacto no mercado de crédito do País nem maiores consequências no cenário monetário.

"O BNDES representou 1,4% do fluxo de crédito da economia em 2024", disse, alegando que qualquer insinuação de que o aumento de sua participação afetaria decisivamente o mercado de crédito seria dizer que "o rabo abana o cachorro".

Segundo Barbosa, o tamanho do banco voltou ao patamar de antes de 2008 na proporção de desembolsos com relação ao PIB (2,39%) e não teria nada a ver com a proporção maior verificada entre 2009 e 2014, quando chegou a superar os 4%. "Qualquer comparação do BNDES de hoje para o de 2014 não faz sentido", afirmou.

Avaliação é de que indústria lidera expansão de crédito e é decisiva no impulso tecnológico

Ao justificar o crédito maior concedido pelo BNDES à indústria na comparação ao agronegócio, algo inédito, Mercadante disse que a atividade industrial gera maior valor agregado e empregos mais qualificados.

"É por isso que a indústria lidera expansão e crédito, porque gera muito valor agregado, empregos mais qualificados. Para a própria agricultura, a indústria é decisiva, com máquinas e equipamentos, enfim, todo o impulso tecnológico", comentou Mercadante.

As aprovações para indústria somaram R$ 52,4 bilhões em 2024, alta de 132% em um ano. Já para o agronegócio, essas aprovações totalizaram R$ 52,3 bilhões, 92% acima do registrado em 2023. No ano passado, as aprovações totais do BNDES subiram 22% ante 2023, para R$ 212,6 bilhões.