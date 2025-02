Medida visa assegurar o pagamento dos servidores antes do Carnaval - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 26/02/2025 15:09 | Atualizado 26/02/2025 15:11

Rio – O governo do Rio de Janeiro antecipou para este sábado (1º) o pagamento dos salários de fevereiro dos servidores estaduais. A medida beneficia mais de 70% do funcionalismo, que recebe pelo Bradesco, enquanto aqueles que fizeram portabilidade para outros bancos terão o depósito disponível na quarta-feira (5), um dia antes da data prevista, devido a questões bancárias.

Funcionários inativos e pensionistas que efetuaram a portabilidade também serão contemplados na quarta-feira (5), devido ao feriado bancário, que adia a transação dessa modalidade. Depositada pela Secretaria de Estado de Fazenda, a folha contabiliza aproximadamente R$ 2,4 bilhões.

O governador Cláudio Castro afirmou que a medida tem o objetivo de garantir que os servidores recebam seus salários antes do Carnaval. "Com essa medida, conseguimos garantir que 71% dos nossos 466 mil servidores tenham seus salários na conta no início do período de Carnaval, proporcionando mais tranquilidade e previsibilidade financeira a milhares de famílias."

Conforme o calendário de pagamentos de 2025, estabelecido pelo governo e divulgado no Diário Oficial do Estado, o pagamento dos funcionários estava previsto para o terceiro dia útil de março, na quinta-feira (6).