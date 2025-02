Esse número supera a média nacional de 48% e 36%, respectivamente - Shutterstock

Publicado 26/02/2025 16:11

Rio - Com as fortes ondas de calor que vem acontecendo no Rio de Janeiro nas semanas que antecedem o Carnaval, os cariocas estão buscando cada vez mais alternativas para se refrescar. Segundo dados internos do Google, as pesquisas relacionadas ao termo "ar-condicionado" no estado tiveram um aumento de 145% no começo de fevereiro em relação ao início de janeiro, e 62% entre janeiro de 2025 e dezembro de 2024. Esse número supera a média nacional de 48% e 36%, respectivamente.

Outras categorias de produtos relacionados às altas temperaturas também são destaques no levantamento, como por exemplo a demanda por umidificadores e climatizadores de ar, que apresentou um crescimento significativo, com um aumento de 129% no começo de fevereiro, e 56% nas buscas de janeiro em relação a dezembro de 2024. Já as buscas por ventiladores aumentaram 64% no começo de fevereiro e 26% de janeiro para dezembro de 2024.

"Do folião a quem pretende descansar durante o Carnaval, há um aumento expressivo nas buscas por maneiras de se refrescar durante a onda de calor. Do lado das marcas, há oportunidade relevante de trabalhar a jornada do consumidor, compreendendo suas necessidades e oferecendo produtos e serviços adequados", comenta Maurício Martiniano, Head de Insights e Experiências do Google Brasil.