Faturamento dos supermercados cresceu 20,3% nos dois primeiros meses do anoTânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 20/03/2025 11:18

A pesquisa Índices de Consumo em Supermercados (ICS) e Índices de Consumo em Restaurantes (ICR) apurados pela Alelo — empresa de benefícios, incentivos e gestão de despesas corporativas —, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), aponta alta no número de transações efetivadas em fevereiro de 2025 de 8,9% em supermercados e de 2,8% em restaurantes, por meio de benefícios corporativos em comparação com o mesmo mês de 2024.



Ainda considerando a inflação nos preços de alimentação em domicílio e fora do lar no comparativo do mesmo mês do ano anterior, o valor médio por transação nesses estabelecimentos tiveram também um desempenho positivo.



No caso dos supermercados, o acumulado do ICS, os resultados apurados em fevereiro de 2025 indicaram um crescimento expressivo de 8,9% no número de transações, em paralelo ao aumento de 19,6% no valor transacionado nos supermercados. Esse comportamento foi impulsionado, em parte, pela alta de 9,8% no valor médio por transação no período. Os destaques regionais incluíram: Norte (+35,0%), Sul (+30,0%) e Centro-Oeste (+31,8%).



Entre janeiro e fevereiro, os supermercados registraram aumento de 1, 0%, no número de transações, e de 2,2% no valor das vendas efetivadas nos estabelecimentos. O valor médio por transação, por sua vez, cresceu 1,1% no último mês. Os destaques regionais incluíram a expansão do consumo no Sudeste (+4,4%) e Nordeste do país (3,1%).

Na comparação com o mesmo período de 2024, os resultados apurados em fevereiro de 2025 indicaram um crescimento expressivo de 8,9% no número de transações, em paralelo ao aumento de 19,6% no valor transacionado nos supermercados. Esse comportamento foi impulsionado, em parte, pela alta de 9,8% no valor médio por transação no período. Os destaques regionais incluíram: Norte (+35,0%), Sul (+30,0%) e Centro-Oeste (+31,8%).

Considerando os resultados acumulados nos últimos 12 meses, os supermercados apresentaram um volume de vendas 11,2% maior. Já em termos de faturamento, a expansão foi de 20,3%, contando para tanto com o incremento de 8,2% no valor médio por transação. Em termos de abrangência, o desempenho bastante positivo do consumo no segmento abrangeu todas as regiões brasileiras, lideradas pelas altas no Norte (+35,7%) e Sul (+30,0%).

De acordo com os dados do IBGE, os preços da alimentação no domicílio, medidos pelo IPCA, registraram alta de 0,8% em fevereiro/2025. Em relação a fevereiro de 2024 (em 12 meses), a inflação acumulada é de 7,1%.

Mesmo diante da inflação de 6,7% nos últimos 12 meses e 0,5% em fevereiro de 2025, nos itens de alimentação fora de domicílio, segundo dados do IPCA/IBGE, o Índice de Consumo em Restaurantes, da Alelo e Fipe, aponta que os restaurantes registram um avanço de 2,8% no número de transações, além de um aumento de 16,4% no valor transacionado. Esse resultado pode ser explicado pelo valor médio por transação, que cresceu 13,2% no comparativo.



Índice de Consumo em Restaurantes



Na comparação com mês imediatamente anterior, os restaurantes registraram um incremento de 3,2% no número de transações efetivadas em fevereiro de 2025*. O comportamento positivo se estendeu ao valor transacionado, com alta mensal de 2,2%, contrastando com o pequeno declínio de 0,9% no valor médio por transação no período citado. Os destaques regionais incluíram a expansão do consumo em estados do Sudeste (+4,5%) e Centro-Oeste (+1,4%).

Comparativamente, entre fevereiro de 2024 e fevereiro de 2025, o crescimento de 2,8% no número de transações efetivadas foi acompanhado de uma elevação bem maior no valor das vendas desses estabelecimentos (+16,4%). Esse resultado pode ser atribuído, em boa medida, ao aumento de 13,2% no valor médio por transação entre os períodos. Em termos regionais, o crescimento do consumo foi bem maior no Norte (+28,0%) e Centro-Oeste (+22,9%).

No desempenho acumulado nos últimos 12 meses, contudo, os restaurantes ainda registram um avanço de 4,6% no número de transações, além de um aumento de 15,6% no valor transacionado. Esse resultado pode ser explicado pelo valor médio por transação, que cresceu 10,5% no comparativo. Regionalmente, a expansão nos gastos com restaurantes foi generalizada, com destaque para os avanços notáveis no Norte (+36,0%) e Centro-Oeste (+24,1%).

Segundo o IPCA/IBGE, os itens de alimentação fora de domicílio (que incluem refeições fora de casa) apresentaram uma inflação de 0,5% em fevereiro de 2025. Nos últimos 12 meses, os preços do subgrupo subiram, em média, 6,7%.