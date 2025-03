Menor desvalorização dos automóveis indica aquecimento do mercado - divulgação

Publicado 24/03/2025 10:25

O mercado de automóveis alcançou em fevereiro de 2025 seu menor índice de desvalorização em 24 meses. A informação é parte do Índice Webmotors, que calcula mensalmente as variações percentuais dos valores dos carros anunciados na plataforma. Segundo o indicador, a depreciação registrada para o mês considerando a soma de 0KM e usados foi de -0,095%, o que representa uma diminuição de 0,091 ponto percentual com relação a janeiro, quando o índice apontou depreciação de -0,186%. Já na comparação com o mesmo mês do ano anterior, quando o índice alcançou desvalorização de -0,361%, a variação foi maior, de 0,266 ponto percentual.

A categoria de usados registrou em fevereiro um índice de -0,115%, sendo a menor desvalorização para a categoria desde fevereiro de 2023. Na comparação com janeiro, quando o índice foi de -0,218%, houve variação de 0,103 ponto percentual. Já em relação ao mesmo mês do ano anterior, quando o índice alcançou -0,392%, a variação foi de 0,277 ponto percentual.

Segundo Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors, os números registrados pelo índice indicam uma perspectiva positiva para o setor automotivo em 2025. "A desvalorização menor indica uma busca maior do brasileiro pelos automóveis e um mercado aquecido neste início de ano. Esse comportamento reforça os números divulgados recentemente pela Fenabrave, que indicaram o melhor fevereiro em venda de automóveis desde 2020", explica o executivo.

Desvalorização de elétricos

Os modelos elétricos usados tiveram em fevereiro um índice de desvalorização de -1,130%. Este número, com relação a janeiro (-1,362%), apresenta estabilidade, com variação positiva de 0,232 ponto percentual. Por outro lado, com relação ao mesmo mês de 2024 (-2,018%), houve significativa variação, de 0,888 ponto percentual

Os híbridos usados observaram estabilidade em seu índice, com -0,529% em fevereiro. Com relação a janeiro deste ano (-0,397%), o índice de desvalorização aumentou 0,132 ponto percentual, porém, na comparação com fevereiro de 2024 (-0,717%), essa desvalorização foi 0,188 ponto percentual menor.

Valorização do 0km

Os modelos 0KM apontaram valorização em seu índice de 0,180%. Este número interrompe, portanto, a alta registrada em janeiro (0,299%) em 0,119 ponto percentual. Com relação a fevereiro de 2024 (0,029%), o índice registrado é 0,151 ponto percentual superior.