Funcionalidade já está disponível no aplicativo do Itaú Unibanco - Divulgação

Funcionalidade já está disponível no aplicativo do Itaú UnibancoDivulgação

Publicado 24/03/2025 13:52

O Itaú Unibanco lançou uma ferramenta de controle de gastos dentro do "superapp", a versão mais recente do aplicativo do banco. A plataforma reúne gastos realizados tanto na conta corrente quanto no cartão de crédito, categorizando as despesas de forma automática e em tempo real.

Os gastos mensais são separados em categorias como mercado, restaurantes, posto de gasolina e pequenos gastos. De acordo com o banco, também é possível criar controles, com limites de gasto em cada categoria ao longo do mês. Neste caso, o aplicativo envia notificações ao cliente quando o gasto está próximo ou acima do limite estipulado.

Quando os limites não são ultrapassados, o cliente pode transferir o dinheiro para os Cofrinhos, também criados recentemente e que permitem criar reservas financeiras separadas de acordo com a finalidade. O recurso rende 100% do CDI em todos os dias úteis.

"Com uma experiência financeira mais organizada para nossos clientes, nos transformamos nesse agente consultor que o ajuda no seu planejamento, transformando a relação das pessoas com o banco em uma experiência mais interativa", diz em nota o diretor de Negócios, Plataformas e Experiências Digitais do Itaú, João Araújo.

A ferramenta está disponível para todos os clientes do banco através do "superapp". Funcionalidades similares têm sido lançadas pelas instituições financeiras para ampliar o tempo de uso dos clientes nos aplicativos, em busca de uma fatia maior da vida financeira dos usuários.