Cerca de 700 projetos foram contemplados com recursos da PnabReprodução

Publicado 24/03/2025 16:26

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj), publicou no Diário Oficial nesta segunda-feira, 24, o resultado final de cinco editais que integram o pacote de investimentos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab). Com a premiação de aproximadamente 700 projetos, as chamadas públicas destinadas à cultura fluminense somam R$ 65 milhões.

O pacote contempla os editais "Nossos Museus", "Fluxos Fluminenses", "Fomenta Festival", "Reviver Memórias" e "Territórios em Foco". Os recursos provenientes da Pnab já estão garantidos, assegurando o pagamento integral aos vencedores do processo seletivo.