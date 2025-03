Ação do Sebrae Rio busca apoiar empreendedor que vive em comunidades - Divulgação

Publicado 24/03/2025 16:17

Pesquisa do Data Favela apontou que 76% dos moradores de comunidades do país têm, tiveram ou pretendem ter um negócio. Para apoiar quem empreende ou deseja empreender, o Sebrae Rio oferece serviço de plantão de atendimento gratuito em 20 comunidades da Região Metropolitana.



Uma vez por semana, às segundas ou terças, das 10h às 17h, um consultor especializado tira dúvidas sobre gestão empresarial e questões relacionadas ao microempreendedor individual (MEI), como emissão de documento de arrecadação, declaração anual, abertura e baixa de CNPJ. Consultorias sobre temas como fluxo de caixa, plano de ação, abordagem e fidelização de clientes também são oferecidas. Ao longo de 2025, estão previstos ainda cursos mensais por WhatsApp, oficinas on-line de TikTok, entre outras ações.



“Queremos fortalecer a autonomia do empreendedor, orientá-lo para administrar seu negócio e gerar renda para sua família. As favelas têm grande potencial econômico, mas é preciso desenvolver uma visão empresarial para ter sucesso”, afirma o diretor de Desenvolvimento do Sebrae Rio, Sergio Malta.



Treze mil atendimentos em 2024



Desde o início do programa Plantão nas Comunidades, já foram mais de 20 mil atendimentos, sendo 13 mil só no ano passado. Dono de uma empresa de adesivos no Complexo da Maré, Rayfran Pereira tem contado com esse apoio desde o início do negócio.



“O plantão foi fundamental para eu me formalizar, tive acompanhamento em todo o processo de regularização, e sempre recorro ao atendimento quando tenho dúvidas e já fiz cursos de gestão e comunicação”, conta o empreendedor.



Até o final de 2025, os plantões acontecem na Chatuba, Cidade de Deus, Complexo da Maré, Complexo da Penha, Complexo do Alemão, Jacarezinho, Morro do Borel, Realengo, Rio das Pedras, Vila Ideal, Xerém, Vila Kennedy, Morro Santa Marta, Morro Azul, Mangueira, Jardim Catarina, Vidigal, Morro do São Carlos, Rocinha e Cesarão. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas pelo telefone 0800 570 0800.



Postos e dias de atendimento



Chatuba - Mesquita



Cras Chatuba, na Rua Adolfo de Albuquerque, 398, às terças-feiras.





Cidade de Deus

Faetec polo CDD, na Rua Edgard Werneck, 1615. às segundas-feiras.





Complexo da Maré



ONG Redes da Maré, na Rua Sargento Silva Nunes 1012, Nova Holanda (Atendimento quinzenal, 1ª e 3ª semanas do mês), às segundas-feiras.



Via A1, s/n, Anexo Ciep Gustavo Capanema, Vila dos Pinheiros (Atendimento quinzenal, 2ª e 4ª semanas do mês), às segundas-feiras.





Complexo da Penha



Arena Cultural Dicró, no Parque Ary Barroso (entrada pela Rua Flora Lôbo, s/n), às terças-feiras.

Complexo do Alemão

Projeto Vidançar, na Avenida Itaóca, 1975, sala 201, Inhaúma, às terças-feiras.



Jacarezinho



Prospera Rio (Casa do Jacarezinho), na Rua Comandante Gracindo de Sá, 12, às terças-feiras.



Morro do Borel



Fundação São Joaquim, na Rua Paul Underberg, 54, às segundas-feiras.



Realengo



Nave do Conhecimento, na Praça Jornalista Susana Naspolini, às terças-feiras.



Rio das Pedras



ONG Social Bit, na Rua Nova Vila Associação, 1, Anil, às terças-feiras.



Vila Ideal - Duque de Caxias



Associação dos Moradores de Vila Ideal, na Rua Osvaldo Aranha, 29, às terças-feiras.



Xerém



Igreja Metodista Wesleyana Central de Mantiquira, na Estrada Rio D'Ouro, 11, às terças-feiras.



Vila Kennedy



Centro Comunitário Irmãos Kennedy, na Estrada Sargento Miguel Filho, 371, às terças-feiras.



Morro Santa Marta



Faetec Polo Santa Marta, na Rua Marechal Francisco de Moura, 245, Botafogo, às terças-feiras



Morro Azul



Associação de Moradores do Bairro Morro Azul, na Rua Paulo VI, 62, Flamengo, às terças-feiras.



Mangueira



Vila Olímpica da Mangueira, na Rua Santos Mello, 73, São Francisco Xavier, às terças-feiras.



Jardim Catarina - São Gonçalo



Local: Centro de Referência Especializado à Pessoa Idosa, na Avenida Doutor Albino Imparato, 1.501, Jardim Catarina, às segundas-feiras.



Vidigal



Associação de Moradores do Morro do Vidigal, na Avenida Presidente João Goulart, às terças-feiras.



Morro do São Carlos



Circo Crescer e Viver, na Rua Carmo Neto, 143, Cidade Nova, às segundas-feiras.



Cesarão – Santa Cruz



Crapi Cesarão, na Avenida Canal 1, Conjunto Otacílio Câmara, às terças-feiras



Rocinha



Complexo Esportivo da Rocinha, na Rua Bertha Lutz, 84 - São Conrado, todos os dias, das 9h às 18h.