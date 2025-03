índice conservador reflete cautela de alguns setores para com vendas nesse período - Pedro Ivo/ Agência O Dia

índice conservador reflete cautela de alguns setores para com vendas nesse períodoPedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 25/03/2025 10:21

Rio - O comércio carioca estima alta de 0,5% nas vendas de Páscoa. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro (SindilojasRio). O índice conservador reflete cautela de alguns setores para com vendas nesse período.

A data, considerada um verdadeiro Natal para as lojas especializadas em chocolate, passou a ter um novo sabor para o varejo, não se restringindo apenas aos ovos de chocolate e caixas de bombons. O levantamento ouviu 250 comerciantes da cidade entre os dias 17 e 21 de março, para conhecer a expectativa dos empresários com a Páscoa.



A pesquisa buscou informações sobre estoque, produtos, promoções e perspectivas de vendas, e contou com a participação de empresários dos setores de Brinquedos, Vestuário (adulto e infantil), Calçados e Bolsas, Papelaria, Perfumaria e Cosméticos, Joias e Bijuteria, Eletrodomésticos, Utensílios para o Lar e Celulares.



Para Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, diante da alta de mais de 180% do preço do cacau no mercado internacional nos últimos doze meses e os reflexos por aqui, o varejo tem buscado inovar para atrair clientes oferecendo opções, além de chocolates, de produtos como brinquedos, bichos de pelúcia, celulares, jogos, joias e bijuterias, vestuário, entre outros.



"Esse movimento é importante para que o consumidor possa manter o grau de satisfação ao presentear. Por força dos acontecimentos, o desequilíbrio do mercado de chocolates fez a indústria do setor reduzir a produção em mais de 20% neste ano. E o interesse de outros segmentos comerciais em torno da data visa exatamente criar alternativas", diz Aldo.



Para 70% dos lojistas ouvidos o preço médio dos presentes por pessoa deve ficar em torno de R$ 150; para 20% até R$ 200; para 10% até R$ 250 e os clientes deverão utilizar o cartão de crédito e débito, PIX e dinheiro como forma de pagamento.



Segundo Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, o comércio está apostando na Páscoa oferecendo outros produtos além do chocolate como bichos de pelúcia, brinquedos, jogos eletrônicos, cartões criativos e kits montados nas papelarias ao gosto do cliente, roupas (infantis e de adultos), joias e bijuterias entre outros artigos.



"Por isso os empresários estão inovando a cada ano na data para seduzir os consumidores, direcionando o foco nesta época, não apenas para as crianças, mas também para os adultos, atraindo atenção especial dos casais, principalmente dos namorados", conclui.



De acordo com a pesquisa, os lojistas estão preparados para atender o consumidor que não quer apenas dar de presente ovos de chocolate: 80% acreditam em aumento de 0,5% nas vendas; 10% em crescimento de 0,8% e para outros 10% as vendas aumentarão 1,5%.