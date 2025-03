Interessados devem comparecer ao local com um documento de identidade com foto - Divulgação/MetrôRio

Publicado 25/03/2025 07:44

Rio - O Centro de Integração Empresa – Escola (CIEE Rio), em parceria com o MetrôRio, vai realizar o primeiro mutirão de atendimento do ano no sistema metroviário para cadastrar estudantes para vagas de estágio e aprendizagem. A oferta é de 2.163 oportunidades para jovens em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho em todo o estado. A ação é gratuita e acontece nesta quarta-feira, 26, e quinta-feira, 27, na estação Carioca/Centro, das 7h às 15h, no mezanino do acesso C (Convento). A instituição também promoverá ainda um cadastramento para banco de talentos.



Os interessados devem comparecer ao local com documentos de identidade com foto, CPF e comprovante de residência, que pode estar no nome dos pais ou parentes próximos. Quem preferir já pode agilizar o processo e baixar o app do CIEE para fazer o cadastro e chegar na estação Carioca apenas para ter acesso às vagas.

As áreas com maior número de oportunidades dentro do programa de estágio são: Administrativa, Ensino Médio , Jurídica, Contabilidade ,Marketing, Informática, Comunicação, Construção Civil, Técnico em Elétrica e Eletrônica, Saúde, Gastronomia e Arquitetura e Urbanismo.



Os cursos com mais vagas para jovem aprendiz são para os setores Administrativo, Logística, Produção, Comércio e Varejo, Turismo e Hotelaria, Alimentação, Indústria da Carne, Asseio e Conservação , Cumin, Operador de Caixa e Vendedor.



A ação do CIEE, que é a maior ONG de empregabilidade jovem da América Latina, faz parte do programa "CIEE em movimento" e tem como objetivo conectar o estudante com o mercado profissional, levar oportunidade e informação para os estudantes que desejam investir na carreira.

"O nosso objetivo é conectar, de forma itinerante, esses jovens a empresas de diversas áreas. Desde que iniciamos a parceria com o MetrôRio, em julho de 2023, já realizamos 32 mutirões e encaminhamos 13 mil pessoas para o mercado de trabalho, independentemente de gênero, cor e idade. O CIEE Rio quer novos talentos nas empresas com foco na inclusão", pontua o CEO da instituição, Luiz Gustavo Coppola.



Serviço



- Local: estação Carioca/Centro, no mezanino do acesso C (Convento)

- Datas: quarta e quinta-feira (26 e 27/03)

- Horário: das 7h às 15h