Interessados podem enviar currículos por e-mail ou comparecer presencialmente aos locais indicados - Reprodução

Interessados podem enviar currículos por e-mail ou comparecer presencialmente aos locais indicadosReprodução

Publicado 25/03/2025 16:23

As empresas de ônibus do município do Rio de Janeiro estão com 271 novas oportunidades abertas. Entre as vagas ofertadas, destacam-se as para motoristas de transporte coletivo urbano, além de funções especializadas como eletricista veicular e manobreiros.

Os interessados podem enviar currículos por e-mail ou comparecer presencialmente aos locais indicados.

A Viação Ideal está com 34 oportunidades abertas para diferentes funções. São 30 vagas para motoristas, que devem possuir CNH categoria D. Há também uma vaga para eletricista veicular e outra para técnico de refrigeração veicular, ambas exigindo experiência mínima de dois anos em ônibus ou caminhões. Além disso, a empresa busca dois manobreiros, que também precisam ter CNH categoria D.

Os condutores não precisam de experiência prévia, e será oferecido treinamento completo para formação profissional. As inscrições presenciais acontecem às segundas e terças-feiras, a partir das 8h, na Av. Coronel Luiz Oliveira Sampaio, nº 180, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro.

Os candidatos devem apresentar a Carteira de Trabalho e a cópia do CNIS. Os motoristas têm que levar também a cópia da CNH. O currículo pode ser entregue pessoalmente na portaria da empresa em um envelope lacrado, identificado como "Currículo para RH", ou enviado pelo formulário disponível no site viacaoideal.com.br/trabalhe-conosco

Paranapuan disponibiliza 20 vagas para motoristas de transporte coletivo urbano, sem necessidade de experiência. A preparação será oferecida pela empresa. Os interessados, obrigatoriamente, devem ter a CNH categoria D. O currículo deve ser enviado para o email: Já adisponibiliza 20 vagas para motoristas de transporte coletivo urbano, sem necessidade de experiência. A preparação será oferecida pela empresa. Os interessados, obrigatoriamente, devem ter a CNH categoria D. O currículo deve ser enviado para o email: rh@paranapuan.com.br

Na Viação Nossa Senhora de Lourdes, são 17 oportunidades, divididas em lavador de ônibus (1), ajudante de lanterneiro (1), técnico de segurança do trabalho (1), motorista (10), manobreiro (1), lanterneiro (1), encarregado de manutenção que tenha conhecimento em Mecânica Diesel (1) e anotador interno, sem a necessidade de experiência (1).

Todos os candidatos precisam apresentar documento de identificação, Carteira de Trabalho e CNIS

atualizado. Além disso, para os motoristas, é exigida a CNH categoria D ou E, curso de Transporte Coletivo de Passageiros (Resolução 789).

Os interessados devem comparecer pessoalmente de segunda a quinta-feira, às 8h, munidos da documentação necessária para preenchimento da ficha na Rua Salviano Valente, 85 – Penha Circular, Rio de Janeiro/RJ. Para informações adicionais e envio de currículos entrar em contato com o número: (21) 97179-0557.

A Auto Viação Jabour está oferecendo 118 cargos para as funções de: motorista (100), lanterneiro (3), eletricista de auto (4), mecânico diesel (3), mecânico valista (2), mecânico de refrigeração (2) e borracheiro (2).

Aqueles que querem se candidatar precisam comparecer pessoalmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h, com todos os documentos pessoais para preenchimento da ficha no endereço: Avenida Santa Cruz, 12375 – Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ.

A Viação Pavunense oferece 50 vagas para motorista, com CNH categoria D ou E. Para informações adicionais sobre o processo seletivo, entre em contato pelo telefone (21) 2455-1515.

Na Transportes Vila Isabel S/A, são 15 vagas para condutores, om CNH categoria D ou E. O processo seletivo é presencial, e os candidatos devem comparecer para preenchimento de ficha na Rua Teodoro da Silva, 875, no bairro de Vila Isabel, Rio de Janeiro. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone (21) 2577-6454.

Já a Auto Viação Tijuquinha oferta 17 posições para: motoristas que tenham a Resolução 789 e a CNH D (2), estagiário em Marketing, Publicidade, Design ou áreas correlatas (1), assistentes financeiros (2), assistente administrativo (1), eletricista montador automotivo (1), mecânico socorrista com CNH E (1), mecânico diesel (1), mecânico de refrigeração (1), auxiliar de manutenção (1), auxiliar noturno de serviços gerais (1) e jovens aprendizes, de 18 a 22 anos, sem necessidade de experiência (5).