Programa oferece vagas de estágio para universitários e estudantes de nível médio - Reprodução

Publicado 25/03/2025 11:14

A OceanPact — empresa de serviços marítimas, logística e engenharia — está com as inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Estágio 2025, que oferece 39 vagas de estágio para candidatos cursando ensino superior ou técnico. As oportunidades são para Rio de Janeiro, Macaé e Niterói.

Os cursos elegíveis para candidatos ensino superior são: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Biologia, Contabilidade, Economia, Engenharias, Estatística, Geologia, Logística, Oceanografia e correlatos. A previsão para formatura deve variar entre junho de 2027 e dezembro de 2028.

Cursos elegíveis para candidatos cursando ensino técnico: Construção Naval, Manutenção de Máquinas Navais, Elétrica e Mecânica, com previsão para término do curso em dezembro de 2026. Neste caso, as vagas são apenas para Niterói.