Programa tem o objetivo de ampliar a participação das mulheres no mercado de trabalho no setorDivulgação

Publicado 25/03/2025 11:31

A empresa OneSubsea, em parceria com a Firjan Senai Sesi de Macaé, abriu inscrições para a segunda edição do Programa Mulheres a Bordo. O projeto vai financiar uma formação profissional gratuita em operações offshore para acelerar a inserção de mulheres na indústria de petróleo e gás. Serão oferecidas 22 vagas para técnicas recém-formados ou no último período dos cursos de automação, eletromecânica, eletrotécnica ou mecânica e que tenham idade acima de 18 anos.

As atividades serão realizadas de forma presencial na unidade do Senai em Macaé, durante quatro meses, com 160 horas de formação técnica e 40 horas de mentoria em grupo. Os participantes receberão ajuda de custo diária de R$ 25.

Serão temas envolvidos como introdução à indústria de petróleo e gás; perfuração de poços de petróleo; completação de poços de petróleo e gás; manutenção industrial; introdução a sistemas de energia renováveis; qualidade, segurança, meio ambiente e saúde (SSMA); entre outros.

As mulheres selecionadas ainda terão aulas de inglês técnico, com foco no desenvolvimento da língua e expressões do mercado offshore, e apoio psicológico e emocional. Além disso, serão realizados workshops de sensibilização com a liderança da OneSubsea para aprimorar a gestão de pessoas com foco na equidade de gênero.