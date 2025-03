Hugo Motta acompanhou o presidente Lula na viagem ao Japão - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Hugo Motta acompanhou o presidente Lula na viagem ao JapãoFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 25/03/2025 13:53

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta terça-feira, 25, em suas redes sociais que a abertura de novos mercados para os produtos do Brasil "fortalece a indústria e a economia". A declaração ocorre após o chefe da casa Baixa participar de uma reunião com integrantes da Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec) em Tóquio, Japão.

Participei aqui em Tóquio de uma reunião da Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne.



O mercado japonês ainda mantém restrições à compra de carne bovina do Brasil, um dos objetivos da viagem é reverter a decisão. Ainda assim, hoje os produtos que mais… — Hugo Motta (@HugoMottaPB) March 25, 2025

No encontro, também participaram o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e outros integrantes da comitiva brasileira.Segundo Fávaro, o chefe do Executivo firmou um compromisso pessoal para trabalhar a abertura do mercado de carne bovina no Japão."O mercado japonês ainda mantém restrições à compra de carne bovina do Brasil, um dos objetivos da viagem é reverter a decisão", escreveu Motta na plataforma X. "Ainda assim, hoje, os produtos que mais exportamos para o Japão são carnes de aves e suína", disse o deputado.O presidente da Câmara afirmou ainda que abrir novos mercados para produtos brasileiros fortalece a indústria e economia, ao lembrar que, em 2024, o intercâmbio comercial do Brasil com o Japão foi de US$ 11 bilhões.