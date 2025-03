Atividade econômica aumentou a demanda por frete na Região Sudeste - Divulgação

Atividade econômica aumentou a demanda por frete na Região SudesteDivulgação

Publicado 25/03/2025 15:27

De acordo com dados da última análise do Índice de Frete Edenred Repom (IFR), o preço médio do frete por quilômetro rodado em toda a Região Sudeste no mês de fevereiro foi de R$ 7,63, o que representa uma alta de 1,46% ante janeiro.

“Na Região Sudeste, o preço médio do frete por quilômetro rodado apresentou uma leve alta em fevereiro. Esse cenário é reflexo direto da força econômica da região, que concentra a maior parte das atividades industriais e de logística do País, fator que gera uma demanda constante por transporte. Além disso, fatores como a alta do preço do diesel em fevereiro, também contribuíram para esse aumento”, comenta Vinicios Fernandes, diretor da Edenred Repom.

O IFR é um índice do preço médio do frete e sua composição, levantado com base nas 8 milhões de transações anuais de frete e vale-pedágio administradas pela Edenred Repom.