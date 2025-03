Leilão de veículos, máquinas e equipamentos da Comlurb acontecerá no dia 16 de abril - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 25/03/2025 15:40

A Companhia de Limpeza Urbana do Rio (Comlurb) publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 25, edital para um dos maiores leilões de sua história, que acontece em 16 de abril, a partir das 9h. O certame, em nível nacional, inclui veículos, máquinas, equipamentos e sucatas. Assim que as peças estiverem em exposição no site www.mgl.com.br, os interessados já podem começar a dar os lances.

O valor mínimo para abertura do lance nas sucatas é de R$ 119 mil. Já nos veículos, máquinas e equipamentos, é de R$ 1,6 milhão. Peças e componentes diversos de veículos têm lance mínimo de R$ 471 mil. A Companhia espera arrecadar o valor mínimo de R$ 2,2 milhões no total. As peças que não alcançarem o lance mínimo ou não encontrarem interessados, voltam a leilão no dia 23 de abril.