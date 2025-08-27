Saldo do mês foi negativo em US$ 19 milhões, com importações somando US$ 15,131 bilhõesVosmar Rosa/MPOR
Fluxo cambial total em 2025 até 22 de agosto é negativo em US$ 16,674 bi, mostra BC
Canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 51,005 bilhões
Dívida Pública Federal sobe e fecha julho em R$ 7,939 trilhões, revela Tesouro
Correção de juros no estoque da DPF foi de R$ 53,52 bilhões
Brasil supera marca de 1,34 milhão de novos empregos com carteira assinada em 2025
Em julho, foram abertos 129,7 mil postos, com saldo positivo nos cinco grandes agrupamentos de atividades econômicas
OAB-RJ e Jucerja firmam convênio para desburocratizar abertura de sociedades de advocacia
Medida vai reduzir a burocracia para os escritórios
BNDES vai apoiar estruturação de projetos para cidades enfrentarem mudanças climáticas
Banco destinará recursos a mobilidade urbana, eficiência energética e infraestrutura social, com previsão de até R$ 60 bilhões em financiamentos a partir de 2025
Firjan disponibiliza R$ 1 milhão em edital para implementar Inteligência Artificial em indústrias
Recursos são não reembolsáveis e o valor será direcionado a até 20 empresas selecionadas
