Alckmin afirmou que Brasil e México vão trabalhar para ter o visto eletrônico para facilitar o intercâmbio entre paísesValter Campanato/Agência Brasil
Alckmin diz que Brasil e México têm 'boa complementaridade econômica'
Nesta quarta-feira (27), o vice-presidente teve uma reunião com o setor privado dos dois países
