O Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS), por meio do projeto setorial Wines of Brazil — desenvolvido em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) —, comemora os dados positivos do setor no primeiro semestre de 2025. No comparativo 2024-2025 para o período, houve um aumento de 29,84% nas exportações de espumantes brasileiros, de US$ 763 mil para US$ 991 mil, além de um aumento de 20,22% nas exportações de vinhos brasileiros, de US$ 3.7 milhão para US$ 4.5 milhão. Também houve aumento de 21,85% nas exportações gerais de vinho e espumante brasileiro, no mesmo comparativo, de US$ 4.5 milhão para US$ 5.4 milhão.
De acordo com o gerente de promoção para o mercado externo do Consevitis-RS, Rafael Romagna, o crescimento nas exportações de espumantes e vinhos brasileiros é um reflexo das contínuas ações promocionais do projeto, além do reconhecimento dos rótulos no mercado internacional, que vêm ganhando cada vez mais premiações, e do investimento das vinícolas em estratégias que contemplam o mercado internacional.
Até o momento, o Brasil exporta seus produtos vitivinícolas para 48 países, sendo que 84% das vinícolas exportadoras de espumantes em 2025 pertencem ao Wines of Brazil. “Temos papel fundamental nos resultados, já que boa parte das ações do plano estratégico tem como objetivo o aumento das exportações brasileiras com foco no B2B. Algumas empresas nos relatam que mais da metade dos resultados em exportação provém de alguma forma das ações organizadas pelo projeto”, acrescenta.
