Ibovespa fecha acima de 139 mil pontos e dólar recua em dia de alívio no mercado financeiro Divulgação
Bolsa sobe 1,04% e fecha no maior nível em quase dois meses
Dólar cai para R$ 5,41, com clima favorável no exterior
Motta mostrou compromisso com equilíbrio em reforma do IR, diz Haddad
Ministro reuniu-se nesta quarta-feira com presidente da Câmara
Alckmin diz que Brasil e México têm 'boa complementaridade econômica'
Nesta quarta-feira (27), o vice-presidente teve uma reunião com o setor privado dos dois países
Juro alto preocupa mais que tarifaço, diz Luiz Marinho
Ministro do Trabalho comentou menor criação de empregos em julho
Alckmin desembarca no México e tem reunião com setor privado
Comitiva se reuniu com representantes de entidades do setor privado
Taxa de juro deve permanecer nesse patamar restritivo por um período prolongado, diz Galípolo
Inflação fora da meta impede redução da Selic, destaca o presidente do Banco Central
