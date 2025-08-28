Mudanças no MED do Pix dificultarão a ação dos fraudadoresBruno Peres/Agência Brasil
BC lança resolução com aprimoramentos no Pix, com rastreamento de recursos
Medida busca aumentar a capacidade de identificação de contas usadas para fraudes
STJ libera retomada das obras de resort em Maricá
Caso se arrasta há mais de dez anos na Justiça
Academia Tripulante realizará evento gratuito sobre vida e carreira em cruzeiros
Profissão oferece ganhos de até R$ 22 mil mensais, além de moradia e alimentação incluídas
Inflação do aluguel sobe 0,36% em agosto, após três meses de queda
IGP-M acumula alta de 3,03% em 12 meses, mostra FGV
Confiança de serviços cai 2,6 pontos em agosto, revela FGV
Em médias móveis trimestrais, o índice teve redução de 1,6 ponto
Feira virtual vai oferecer mais dez mil vagas de estágio, trainee e emprego
Podem participar do evento universitários ou que já concluíram cursos de formação profissional
