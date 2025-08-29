As exportações de carnes de frango e miudezas somaram mais de 2,9 milhões de toneladas exportadas - Beatriz Batalha / Mapa

Publicado 29/08/2025 10:10 | Atualizado 29/08/2025 10:12

Segundo dados da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária (SCRI/Mapa), somente de janeiro a julho deste ano, as exportações de carnes de frango e miudezas ultrapassaram US$ 5,47 bilhões (cerca de R$ 29,75 bilhões), somando mais de 2,9 milhões de toneladas exportadas. Já as exportações de ovos, alcançaram o valor de mais de US$ 123,78 milhões.

“A avicultura é motivo de orgulho para o Brasil. Esse setor gera milhões de empregos, garante alimento de qualidade para os brasileiros e conquista mercados em todo o mundo”, destacou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

Os principais destinos das carnes de frango brasileira são: Arábia Saudita, China, Emirados Árabes, Japão, México e Filipinas. Já das miudezas de frango são: China, Hong Kong, Gana e Arábia Saudita.

Conforme a Companhia de Abastecimento Nacional (Conab), para 2025 estima-se que a produção de carne de frango atinja um novo recorde, com projeção de 15,48 milhões de toneladas, um aumento de 1,5% em comparação a 2024.

Neste ano, a avicultura brasileira também demonstrou a força do sistema de defesa agropecuária. Diante do primeiro caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em plantel comercial, em maio, no munícipio de Montenegro no estado do Rio Grande do Sul, o Mapa atuou em prontidão deste o primeiro momento com medidas de contenção com controle sanitário e comunicação aos organismos internacionais. Após o cumprimento do vazio sanitário de 28 dias, o Brasil notificou a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e em junho se autodeclarou novamente livre da doença. Nesta semana, mais quatro países retiraram as restrições temporárias impostas à importação de carne de aves do Brasil.

“Respondemos com agilidade a gripe aviária, com base em ciência, tecnologia com um controle sanitário rigoroso. Esse compromisso é o que nos permite ampliar mercados, garantir segurança alimentar e fortalecer ainda mais a confiança na avicultura brasileira”, ressaltou o ministro Fávaro.

Assim, além de conquistar novos recordes de produção e exportação, o setor reafirma sua posição de referência mundial em sanidade e segurança alimentar.