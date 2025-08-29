Alta do salário mínimo obedece à regra que limita o crescimento a 2,5% acima da inflação do ano anteriorMarcello Casal Jr / Agência Brasil
Proposta do Orçamento de 2026 prevê salário mínimo de R$ 1.631
Valor representa aumento nominal de 7,28% em relação ao atual
Setembro continua com bandeira tarifária mais cara na conta de luz
Acréscimo é de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora consumidos
Turismo no inverno pode movimentar R$ 6,4 bilhões na economia carioca
Prefeitura estima aumento de 13,5% na atividade econômica e R$ 71 milhões em arrecadação de ISS
CNI pede cautela após aval a uso da Lei da Reciprocidade contra os EUA
Entidade defende diálogo e envia comitiva com empresários a Washington
Haddad: Brasil não pode estar entre as 10 maiores economias do mundo e entre os mais desiguais
Estudo do economista francês Gabriel Zucman mostra que a situação no País é muito pior do que se imaginava
Informalidade, home office e roubo de cargas derrubam desempenho do comércio do Rio, aponta pesquisa
Volume de vendas do comércio varejista do estado caiu 0,7% em junho de 2025 frente ao mês anterior e 2,8% em relação a junho de 202
