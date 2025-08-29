O projeto prevê Selic média de 13,11% e dólar a R$ 5,76 em 2026, além de estimativa de barril de petróleo a US$ 64,93 Reprodução/Pixabay
Orçamento de 2026 estima crescimento de 2,44% para economia
Inflação oficial deve subir para 3,6% no próximo ano
Orçamento de 2026 estima crescimento de 2,44% para economia
Inflação oficial deve subir para 3,6% no próximo ano
Proposta do Orçamento de 2026 prevê salário mínimo de R$ 1.631
Valor representa aumento nominal de 7,28% em relação ao atual
Setembro continua com bandeira tarifária mais cara na conta de luz
Acréscimo é de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora consumidos
Turismo no inverno pode movimentar R$ 6,4 bilhões na economia carioca
Prefeitura estima aumento de 13,5% na atividade econômica e R$ 71 milhões em arrecadação de ISS
CNI pede cautela após aval a uso da Lei da Reciprocidade contra os EUA
Entidade defende diálogo e envia comitiva com empresários a Washington
Haddad: Brasil não pode estar entre as 10 maiores economias do mundo e entre os mais desiguais
Estudo do economista francês Gabriel Zucman mostra que a situação no País é muito pior do que se imaginava
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.