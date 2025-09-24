Estudo recomenda que a elite do setor público tenha tetos salariais proporcionais à renda localMarcello Casal Jr / Agência Brasil
Região Sudeste
Senado autoriza retirada de despesas com tarifaço do teto de gastos
Projeto traz medidas do governo para socorrer exportadores
Indústria do café prevê alta de até 15% nos valores nos próximos dias
Segundo associação, novo preço já foi comunicado ao varejo
Presidente da CNA diz que irregularidade no desmatamento não é feita pelos produtores rurais
Declaração foi feita durante o evento 'Agropecuária brasileira na COP30'
Petróleo fecha em alta pela 2ª sessão consecutiva com risco à oferta da Rússia
Tensões geopolíticas e queda nos estoques dos EUA sustentaram os preços do petróleo nesta quarta-feira
Preço do GNV volta a recuar no Sudeste na primeira quinzena de setembro, aponta IPTL
Com exceção de São Paulo, que manteve estabilidade, demais estados da região registraram queda no valor do combustível
Haddad: governo Lula terminará mandato dando isenção de IR a 20 milhões de brasileiros
Ministro da Fazenda cobrou dos deputados a aprovação do projeto
