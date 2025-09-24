No Rio de Janeiro, o gás recuou 0,65%, chegando a R$ 4,57Foto: Divulgação
Preço do GNV volta a recuar no Sudeste na primeira quinzena de setembro, aponta IPTL
Com exceção de São Paulo, que manteve estabilidade, demais estados da região registraram queda no valor do combustível
Haddad: governo Lula terminará mandato dando isenção de IR a 20 milhões de brasileiros
Ministro da Fazenda cobrou dos deputados a aprovação do projeto
Lançado projeto para capacitação e impulsionamento de negócios criativos no Estado
Iniciativa do Instituto Futuros e Secretaria de Cultura terá investimento de R$ 2,9 milhões
Mercadante defende democratizar acesso ao mercado de capitais
Ambiente financeiro funciona como fonte de recursos para empresas
Iguá abre processo seletivo com 15 vagas no Rio e em Miguel Pereira
Há oportunidades para profissionais de diferentes níveis de formação
Haddad: MP alternativa a IOF é importante para fechar Orçamento de 2026 sem cortar investimento
Ministro da Fazenda disse que, se o texto não for aprovado, o governo terá que cortar despesas discricionárias, o que pode afetar o próximo Plano Safra
