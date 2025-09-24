No Rio de Janeiro, o gás recuou 0,65%, chegando a R$ 4,57 - Foto: Divulgação

Publicado 24/09/2025 15:56

O mais recente Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, apontou que, na primeira quinzena de setembro, o preço médio do GNV (Gás Natural Veicular) apresentou queda de 0,43% na Região Sudeste, na comparação com a primeira quinzena de agosto, sendo comercializado a R$ 4,65/m³.

Com exceção de São Paulo, onde o preço do gás se manteve estável, custando R$ 4,78/m³, o valor do GNV caiu em todos os estados da região. Em Minas Gerais, o preço caiu 2,39% sendo vendido a R$ 5,32/m³. Mesmo com o alívio relevante, o preço do GNV em Minas ainda é o mais alto da região. No Rio de Janeiro, o gás recuou 0,65%, chegando a R$ 4,57/m³; no Espírito Santo o gás caiu 3,56%, chegando a R$ 4,33/m³, o preço mais barato da região.

“O cenário do GNV no Sudeste apresenta um alívio para os motoristas, com uma tendência de queda na primeira quinzena de setembro, impulsionada pelas reduções observadas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e, principalmente, no Espírito Santo. São Paulo foi a exceção no período, mantendo seu preço estável, o que conteve uma queda ainda mais acentuada na média regional. É interessante notar que, mesmo com uma redução relevante, Minas Gerais ainda registra o valor mais alto para o GNV, enquanto o Espírito Santo se consolida com o preço mais competitivo. Isso evidencia como a dinâmica de mercado pode variar significativamente entre estados vizinhos”, aponta Renato Mascarenhas, diretor de Rede de Abastecimento da Edenred Mobilidade.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.