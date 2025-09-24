Barril do Brent subiu mais de 2% e encerrou o dia cotado a US$ 68,46Foto Divulgação
Petróleo fecha em alta pela 2ª sessão consecutiva com risco à oferta da Rússia
Tensões geopolíticas e queda nos estoques dos EUA sustentaram os preços do petróleo nesta quarta-feira
Preço do GNV volta a recuar no Sudeste na primeira quinzena de setembro, aponta IPTL
Com exceção de São Paulo, que manteve estabilidade, demais estados da região registraram queda no valor do combustível
Haddad: governo Lula terminará mandato dando isenção de IR a 20 milhões de brasileiros
Ministro da Fazenda cobrou dos deputados a aprovação do projeto
Lançado projeto para capacitação e impulsionamento de negócios criativos no Estado
Iniciativa do Instituto Futuros e Secretaria de Cultura terá investimento de R$ 2,9 milhões
Mercadante defende democratizar acesso ao mercado de capitais
Ambiente financeiro funciona como fonte de recursos para empresas
Iguá abre processo seletivo com 15 vagas no Rio e em Miguel Pereira
Há oportunidades para profissionais de diferentes níveis de formação
