Luiz Marinho participou do programa 'Bom Dia, Ministro'Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Ministro do Trabalho defende fim da escala 6x1 e pede pressão ao Congresso
Luiz Marinho quer mobilização da população
Ministro do Trabalho defende fim da escala 6x1 e pede pressão ao Congresso
Luiz Marinho quer mobilização da população
Senado autoriza retirada de despesas com tarifaço do teto de gastos
Projeto traz medidas do governo para socorrer exportadores
Indústria do café prevê alta de até 15% nos valores nos próximos dias
Segundo associação, novo preço já foi comunicado ao varejo
Presidente da CNA diz que irregularidade no desmatamento não é feita pelos produtores rurais
Declaração foi feita durante o evento 'Agropecuária brasileira na COP30'
Petróleo fecha em alta pela 2ª sessão consecutiva com risco à oferta da Rússia
Tensões geopolíticas e queda nos estoques dos EUA sustentaram os preços do petróleo nesta quarta-feira
Preço do GNV volta a recuar no Sudeste na primeira quinzena de setembro, aponta IPTL
Com exceção de São Paulo, que manteve estabilidade, demais estados da região registraram queda no valor do combustível
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.