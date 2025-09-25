Alckmin ressaltou o papel do BNDES no fomento à inovação no setor industrial - Cadu Gomes/VPR

Desenvolvimento de país construído com visão, persistência, coragem e fomento público. Democratização do mercado de capitais como indutor do desenvolvimento, financiando investimentos, dividindo riscos e compartilhando resultados. Estes foram alguns dos pontos abordados durante o seminário “O papel do BNDES no fomento ao Mercado de Capitais”, no Rio de Janeiro.

Realizado na quarta-feira, 24 de setembro, o evento contou com a participação do presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), além de lideranças dos principais bancos privados do país e de alguns dos maiores fundos de investimento do mundo.

“O BNDES está fazendo a diferença, inclusive na Nova Indústria Brasil, apoiando uma indústria mais inovadora, com Taxa Referencial para inovação, uma indústria mais competitiva e sustentável, estimulando a descarbonização, promovendo recomposição de florestas da Amazônia, há também a depreciação acelerada, bens de capital, iniciativas que ajudam a renovar o parque industrial e a termos uma indústria mais exportadora, o que é extremamente importante”, elencou Alckmin.

O banco de fomento tem papel decisivo na política Nova Indústria Brasil, apoiando uma indústria mais inovadora, com Taxa Referencial para inovação, uma indústria mais competitiva e sustentável, estimulando a descarbonização, promovendo recomposição de florestas da Amazônia, há também a depreciação acelerada, bens de capital, iniciativas que ajudam a renovar o parque industrial e a termos uma indústria mais exportadora, o que é extremamente importante”

Alckmin também destacou o efeito multiplicador desse segmento na economia. “Cada R$ 1 ajuda a alavancar mais R$ 3,40 em setores estratégicos como descarbonização, saúde, biotecnologia, startups e minerais críticos. É uma alavanca importante para gerar mais emprego e renda”, exemplificou Alckmin.



De acordo com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o banco reafirma o papel como elo entre mercado e desenvolvimento ao dialogar com os principais atores do mercado. “O desenvolvimento precisa do mercado de capital, especialmente em uma economia moderna, contemporânea, como é a nossa, a indústria, os serviços, o agro brasileiro, que é muito potente. Precisamos fortalecer o mercado de capitais. E isso é tarefa, também, de um banco público. O mercado de capitais só se fortalece com o setor privado, com os bancos privados fortes, dinâmicos, criativos, mas um banco público pode construir pontes e fomentar”, destacou.



Mercadante disse ainda que o BNDES trabalha para criar um ambiente propício para a retomada de ofertas públicas de ações (IPOs) de empresas na bolsa brasileira. “É fundamental que o Brasil volte a fazer IPOs, porque é uma oportunidade de as empresas captarem independentemente do custo da taxa Selic. Um mercado primário consistente e um mercado secundário forte impulsionam a industrialização e a inovação”, declarou.



Ao mesmo tempo, defendeu a diversificação de instrumentos para que os investidores tenham mais segurança e para que o mercado de capitais esteja mais próximo do cidadão de renda média. Segundo Mercadante, apenas 2% da população brasileira está no mercado de capitais, contra 48% nos EUA, 16% na China e 11% na Índia.