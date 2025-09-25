Documento aponta que a Oi enfrenta dificuldades para cumprir o acordo de recuperação judicialAgência Brasil
Observador da recuperação judicial diz que Oi não gera caixa suficiente para cobrir custos
Empresa só tem recursos para operar durante nove meses, alerta laudo
Gestão do seguro-defeso passará para Ministério do Trabalho em outubro
Benefício é concedido a pescadores que sobrevivem da atividade
Escolhido para Conselho da Fiesp, Campos Neto diz ver crescimento sustentável só virá com sacrifício
Ex-presidente do Banco Central defendeu um ajuste fiscal rápido
Ibama: análise final sobre bloco na Margem Equatorial depende de requisitos pedidos à Petrobras
Esta é a última etapa do processo de licenciamento ambiental para exploração do bloco, localizado em águas profundas do Amapá
Receita publicará medida para identificar beneficiário final na cadeia de fundos
De acordo com Barreirinhas, secretário do órgão, a medida está em conformidade com as melhores práticas do mundo
Confiança da indústria brasileira cai em 12 setores industriais, aponta CNI
Levantamento revela pessimismo em 27 das 29 áreas pesquisadas, com destaque para madeira e metalurgia
