Técnicos do Ibama cobraram esclarecimentos à PetrobrasAGU/Divulgação
Ibama: análise final sobre bloco na Margem Equatorial depende de requisitos pedidos à Petrobras
Esta é a última etapa do processo de licenciamento ambiental para exploração do bloco, localizado em águas profundas do Amapá
Receita publicará medida para identificar beneficiário final na cadeia de fundos
De acordo com Barreirinhas, secretário do órgão, a medida está em conformidade com as melhores práticas do mundo
Confiança da indústria brasileira cai em 12 setores industriais, aponta CNI
Levantamento revela pessimismo em 27 das 29 áreas pesquisadas, com destaque para madeira e metalurgia
Rede varejista abre mais de 900 vagas temporárias e efetivas no Rio
Oportunidades buscam reforçar o atendimento aos clientes na Black Friday e nas festas de fim de ano
Projeto oferece vagas gratuitas em cursos na área de estética, carnaval e artes cênicas
Para se matricular, basta ter mais de 15 anos e apresentar xerox da identidade e do CPF
Alckmin exalta retomada de investimentos e papel do BNDES no mercado de capitais
Presidente em exercício participou de seminário na sede do banco de fomento
