Petróleo fecha perto da estabilidade, de olho em tensões geopolíticas e oferta
Mercado reage a riscos diplomáticos e ajustes na oferta global, com preços oscilando pouco
Banco Central prevê crescimento do PIB de 1,5% em 2026
Projeção revisada para este ano é 2%
Observador da recuperação judicial diz que Oi não gera caixa suficiente para cobrir custos
Empresa só tem recursos para operar durante nove meses, alerta laudo
Gestão do seguro-defeso passará para Ministério do Trabalho em outubro
Benefício é concedido a pescadores que sobrevivem da atividade
Escolhido para Conselho da Fiesp, Campos Neto diz ver crescimento sustentável só virá com sacrifício
Ex-presidente do Banco Central defendeu um ajuste fiscal rápido
Ibama: análise final sobre bloco na Margem Equatorial depende de requisitos pedidos à Petrobras
Esta é a última etapa do processo de licenciamento ambiental para exploração do bloco, localizado em águas profundas do Amapá
